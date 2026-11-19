Jogo da Rockstar chegou à meia-noite no Brasil e, segundo estimativa, com mais de US$ 1,5 bilhão em pré-vendas

Arte da capa do 'GTA 6' (Divulgação/Rockstar)

Após 13 anos, um novo game da franquia de sucesso 'Grand Theft Auto', da Rockstar Games, é lançado globalmente. 'GTA 6' chegou ao Brasil nos primeiros minutos desta quinta-feira (19), e já é considerado um dos grandes lançamentos da história do entretenimento.

'Grand Theft Auto VI', lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ultrapassou a marca de US$ 1,5 bilhão em receita apenas na pré-venda, segundo estimativas da consultoria Sensor Tower. Com a divulgação das notas da mídia especializada, nesta quarta (18), ele se tornou o lançamento mais bem avaliado da história ao lado de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, de 1998. Ambos alcançaram uma nota média de 99 no Metacritic, plataforma que reúne críticas de jogos, filmes e séries.

O mais novo título da franquia, que desde 1997 já vendeu mais de 480 milhões de cópias, sucede 'Grand Theft Auto V', de 2013, outro grande sucesso e terceiro jogo mais vendido da história - atrás de Minecraft e Tetris. Mas não é para menos: de acordo com projeções de mercado, 'GTA 6' custou entre US$ 1 bilhão e US$ 1.5 bilhão e seu desenvolvimento levou cerca de oito a dez anos.

Outro ponto que mostra a força do lançamento do game para a crítica especializada é a sua liderança de indicações no The Game Awards, maior premiação dos games. O jogo teve 8 nomeações, incluindo o prêmio principal de Jogo do Ano, popularmente conhecido como GOTY (Game of The Year), mesmo antes de seu lançamento ao público.

A trama acompanha a dupla de protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos, dois ex-detentos que formam um casal de assaltantes, no estilo Bonnie e Clyde. Os dois entram em um golpe que deveria ser simples, mas dá errado, o que os envolve em uma conspiração criminosa que se estende por todo o estado de Leonida, versão fictícia da Flórida, com destaque para a cidade de Vice City, fictícia Miami.

Segundo a Rockstar, 'GTA 6' aposta em um mundo aberto em que as escolhas pesam: decisões pequenas podem gerar grandes consequências, e a relação entre Jason e Lucia influencia as missões. Os personagens treinam, comem e mudam de visual, e há dezenas de atividades paralelas, de motocross a mergulho. A polícia pode reconhecer a aparência do personagem, roubar carros exige mais cuidado e um 'perfil criminal' do jogador altera a reação do mundo.

A desenvolvedora afirma que o jogo foi criado do zero para a geração atual de consoles e que tem foco em 30 quadros por segundo (fps) nas duas plataformas. No PS5 Pro, o jogo tem maior nitidez e sombras com ray tracing, recursos disponíveis apenas nesse modelo.

'GTA 6' está disponível nas plataformas digitais da PlayStation Store e Xbox Store, com a versão padrão custando R$ 449,90 e a edição'ultimate', que oferece itens exclusivos, R$ 549,90. Para os compradores de mídia física, a edição em caixa não inclui o disco tradicional, contendo apenas o código impresso para resgate e download do software completo na loja digital correspondente.

Não há confirmação de data para a versão de PC. Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, empresa dona da Rockstar, declarou que a prioridade inicial da desenvolvedora é focar nas plataformas de console para atender a base instalada primária. Uma versão para PC costuma ser lançada em uma janela posterior, como ocorreu em ‘GTA V’ e ‘Red Dead Redemption 2’.

