Mostra do Forja reuniu games e desenvolvedores independentes (Daniel Siqueira/CESAR)

O “play” do Rec’n’Play, evento que une tecnologia e sociedade no Bairro do Recife, cuja edição 2026 aconteceu na última semana, nunca foi tão bem representado. Nas dependências do CESAR, um festival de demonstração de jogos independentes criados por alunos da instituição movimentou entusiastas de games, convidados a aproveitar as obras e explorar, de diversas formas, a criatividade dos jovens desenvolvedores.

No espaço, pequeno diante da alta demanda de curiosos, estavam não só jogos eletrônicos, mas também de tabuleiro, nos moldes dos clássicos RPGs de mesa, sucesso nos anos 90 e até hoje motivo de reunião entre grupos de jogadores. Distribuídos nos computadores, games de diferentes estilos, gêneros e formas, desde uma narrativa baseada em Ismália, de Alphonsus de Guimaraens, até um fazendeiro que precisa defender seus campos de criaturas bizarras.

Um desses games é ‘Mortis Pactum’, RPG de turno do estúdio que, até agora, tem o mesmo nome. Nele, um cavaleiro busca recuperar fragmentos de memória para se redimir de sua vida passada enquanto tenta fugir de um calabouço. Todas as ações do game são apresentadas por meio de mensagens de texto, logo após cada movimento, e o combate por turno traz a necessidade de criar estratégias, além de gerenciar os escassos recursos que encontramos durante a exploração.

Após um playtest, uma das desenvolvedoras do jogo, a estudante Beatriz Loyola destacou ao Diario a importância dos testes com os usuários. “Quando o público joga, a gente tem uns insights que a gente não teria sozinho e eles trazem algumas sugestões, percebem alguns bugs que a gente não tinha percebido. Então é sempre muito produtivo poder ter esse contato e também poder conversar com o pessoal, criar uma comunidade”, destaca.

Screenshot de 'Mortis Pactum' (crédito: Divulgação)

Com ela, dividem o desenvolvimento também os estudantes Daniel Donaire e Maria Bertholine, esta última responsável pelas artes do game. Ainda de acordo com Beatriz, 'Mortis Pactum' nasceu de uma "teimosia", após o professor Erick Simões propor a criação de um jogo como exercício em uma plataforma limitada, mas de uso obrigatório na disciplina. Além de professor, Erick é coordenador do Forja, projeto de desenvolvimento de jogos digitais independentes ligado ao CESAR. À medida que ‘Mortis Pactum’ começou a ganhar forma, acabou sendo incorporado à iniciativa.

Ao Diario, Erick reconheceu o avanço do espaço de jogos independentes na indústria de games. “Indie antigamente era sinônimo de jogo pobre, sem recurso. Hoje, indie é um estilo de desenvolvimento muito mais rápido, mas muito mais sustentável e que fomenta e permite que o desenvolvimento de jogos seja muito mais distribuído, que grupos pequenos formados por três, quatro pessoas consiga desenvolver um jogo que alcança o mundo todo”, afirma.

No Forja, Erick também busca reforçar a ideia de games como produtos. Para além de ser um desafio e uma jornada criativa, o professor também conta que essa criação também deve ser tratada como uma "maneira de viver". “A gente traz muito forte essa visão de jogo como produto, mais do que fazer porque é divertido, a gente busca fazer porque esse pode ser um jeito de viver — cada projeto pode se transformar num game studio no futuro”, diz, e completa: “Essa diversidade ela é fruto da autonomia que eles têm de contar as próprias histórias, do processo criativo que eles passam e de criar os jogos que eles gostariam de jogar. Tem muita paixão envolvida”.

Durante o festival, projetos que estão no processo seletivo para entrar no Forja também ganharam espaço para demonstrar suas obras. Um desses foi ‘Manilha’, game baseado em truco com inspirações no ‘Balatro’, jogo independente de 2024 que ganhou projeção internacional e foi indicado a Jogo do Ano no The Game Awards, maior premiação da indústria de games. ‘Manilha’ se passa em um bar no interior de Pernambuco, onde o jogador precisa vencer figuras como Dona Cida e Seu Biu para progredir e conseguir itens que ajudam na jornada.

Durante o festival, o game contava com cerca de 15 dias de desenvolvimento, mas chamou a atenção de quem passava por seu dinamismo, contextualização e curva de aprendizagem que incentiva o jogador. Ao Diario, o desenvolvedor do jogo, o estudante Samuel Lins, contou sobre as inspirações por trás do projeto.

“A principal é o boteco nordestino. A clássica história de mesa de bar, jogando sinuca, truco, dominó... Eu sempre quis fazer um roguelike de carta e, muito inspirado por Balatro, fiz um roguelike de carta de truco. Eu sempre quis fazer um jogo de cartas inerentemente brasileiro, com a nossa pegada, com o nosso DNA”, conta.

Screenshot de 'Manilha' (crédito: Divulgação)

Isso se traduz em toda a contextualização que existe no game. Alguns exemplos de itens de reforço são espetinho e dose de cachaça; a vida aqui é medida em ‘moral’. “Como é um jogo de baralho, existem muitos jogos... Mas como a gente tem uma arte própria, você não vai olhar e dizer 'é um jogo de baralho', você vai pensar 'é o Manilha. A gente tem que se destacar, a gente tem que se fazer original”, reflete Samuel.

As artes do jogo são assinadas por Neto, também estudante e artista visual, que levou as ideias para além dos itens consumíveis. Em ‘Manilha’, cada naipe ganha uma representação própria: o cangaço aparece em ouros; o coronelismo, em espadas; os músicos e forrozeiros dos trios nordestinos, em paus; e a Igreja, em copas. Para ele, a identidade visual leva a experiência de jogo a outro nível.

“Dá uma cara nova na pegada que a gente queria, que traz uma ambientação diferente. Quando a pessoa joga a carta, ela para de jogar no automático e presta atenção nos detalhes e no que aquilo remete. Vê que tem uma história sendo contada ali... Dá todo o tempero a mais pro jogo”, comenta.

Confira a lista completa do jogos do Forja presentes no Rec’n’Play 2026:

The Party Of Losers (Game Studio Parafusers)

Mortis Pactum (Game Studio Mortis Pactum)

Ismália (Game Studio Arcadia)

You’re Gonna Be Late (Game Studio Productions Productions)

Lost Fields (Game Studio Onírika Game Studio)

Pong-Champs (Game Studio Outsiders)

Arrudiando Recife (Game Studio Arrudiando Recife)

