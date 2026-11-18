Screenshot de Grand Theft Auto VI, o GTA 6 (Divulgação/Rockstar)

Grand Theft Auto VI, o GTA 6, se tornou o lançamento mais bem avaliado da história ao alcançar uma nota média de 99 no Metacritic, plataforma onde a crítica especializada avalia estreias de jogos, filmes ou séries onde avaliações vão até o 100.

O embargo do mais novo título da Rockstar caiu na manhã desta quarta-feira (18), às 8h (horário de Brasília), horário em que as opiniões começaram a ser divulgadas. Às 15h deste mesmo dia, o game mantém a nota 99, considerada 'aclamação universal' pela plataforma, e conta com 153 análises.

Apenas outro game alcançou a nota 99 na história: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998. O título da Nintendo conta com apenas 22 análises, já que seu lançamento foi anterior ao da própria plataforma. No top 5 ainda estão SoulCalibur (1999), Super Mario Galaxy 2 (2010) e Grand Theft Auto IV (2008).

Screenshot de Grand Theft Auto VI, o GTA 6 (crédito: Divulgação/Rockstar)

Outro ponto que mostra a força do lançamento do GTA 6 para a crítica especializada é a sua liderança de indicações no The Game Awards, maior premiação dos games. O jogo teve 8 nomeações, incluindo o prêmio principal de Jogo do Ano, popularmente conhecido como GOTY (Game of The Year).

No Brasil, Grand Theft Auto VI lança nos primeiros minutos da quinta-feira (19). O pré-carregamento nos consoles já está disponível.

A trama acompanha a dupla de protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos, dois ex-detentos que formam um casal de assaltantes, no estilo Bonnie e Clyde. Lucia acabou de sair da prisão, e os dois entram em um golpe que deveria ser simples, mas dá errado, o que os envolve em uma conspiração criminosa que se estende por todo o estado de Leonida, versão fictícia da Florida.

