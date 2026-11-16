Da história aos preços, dos adiamentos aos vazamentos, o guia completo sobre esperado game da Rockstar

Arte promocional de Grand Theft Auto VI (Divulgação/Rockstar)

Grand Theft Auto VI (GTA 6) será lançado em 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S - além de acesso via nuvem no Xbox One*. O jogo da Rockstar Games sucede GTA V, lançado há 13 anos, em uma franquia que soma mais de 475 milhões de cópias vendidas.

A estreia vem depois de dois adiamentos, de vazamentos e de uma campanha de divulgação que passou pela Netflix.

Antes mesmo da estreia, GTA 6 se tornou o jogo mais reservado da história da PlayStation Store, segundo a Sony, e da Microsoft Store, segundo a CEO do Xbox, Asha Sharma, em publicação no X. Além disso, segundo estimativas da consultoria Sensor Tower, o título ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em receita apenas na pré-venda.

Screenshot de Grand Theft Auto VI, o GTA 6 (crédito: Divulgação/Rockstar)

História

A trama acompanha a dupla de protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos, dois ex-detentos que formam um casal de assaltantes, no estilo Bonnie e Clyde. Lucia acabou de sair da prisão, e os dois entram em um golpe que deveria ser simples, mas dá errado, o que os envolve em uma conspiração criminosa que se estende por todo o estado de Leonida, versão fictícia da Florida. Nos trailers e materiais promocionais podemos ver o companheirismo dos dois: eles dividem o planejamento das ações, o gerenciamento de esconderijos e momentos de convivência cotidiana, criando uma camada emocional inédita na franquia.

Onde se passa

A história se passa em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida que inclui Vice City, versão da Miami que já apareceu em ‘GTA: Vice City’, de 2002. A reconstituição busca expandir os limites do mapa clássico, incorporando distritos urbanos densos, áreas de pântano inspiradas nos Everglades e um extenso arquipélago tropical.

Segundo a Rockstar, o mapa tem cerca do dobro da área de GTA V, e a quantidade de prédios com interior acessível é dez vezes maior. A densidade populacional de NPCs foi significativamente ampliada, acompanhada por um projeto visual rico em grafites e artes urbanas encomendadas a artistas reais.

Screenshot de Grand Theft Auto VI, o GTA 6 (crédito: Divulgação/Rockstar)

Mecânicas confirmadas

Narrativa e relacionamento: A história foi pensada para múltiplas jogatinas e escolhas pequenas podem gerar consequências maiores. As missões têm rotas de fuga alternativas e permitem escolher entre dirigir ou atirar. A Rockstar diz ter “borrado as fronteiras” entre o mundo aberto e as missões principais.

Jason e Lucia terão rotinas próprias quando não estiverem sob controle direto do jogador. Ao passar muito tempo fora, o outro personagem pode mandar mensagens, e ignorá-las afeta o relacionamento, o que pode influenciar as missões. O romance é opcional, não dá vantagem de jogabilidade e se constrói com tempo juntos fora da história: explorar Leonida, fazer compras, treinar, ir ao salão ou assaltar em dupla. Até segurar a mão do parceiro é possível. O jogador também poderá alternar entre os dois de forma automática em algumas missões.

Corpo, aparência e rotina: Treinar aumenta musculatura e força, e comer em excesso causa ganho de peso. O sistema de cabelo e barba de Red Dead Redemption 2 retorna, com novos estilos nos salões. Os personagens podem ter vários veículos, cada um com porta-malas funcional para guardar roupas e armas.

Mundo e atividades: Há dezenas de atividades fora da trama, como caiaque, minigolfe, bilhar, zoológico, mergulho, paraquedismo, academia, estudo e caça de animais, jet-ski, basquete, corridas e motocross. O aplicativo de táxi Ryde Me funciona como viagem rápida, com conversas com outros passageiros. Os NPCs vêm de uma evolução do sistema de RDR2: percebem quando são ouvidos e podem confrontar o jogador.

Polícia e crime: O nível de procurado de seis estrelas retorna, mas um crime só ativa a perseguição se for testemunhado por um NPC ou disparar um alarme. A polícia pode aprender a aparência e a roupa do personagem, então é preciso mudar o visual e as roupas para escapar. Máscaras evitam a identificação, mesmo em câmeras de segurança. É possível incapacitar inimigos atirando em pernas ou braços ou derrubando armas de suas mãos.

Dinheiro e carros: O dinheiro pesa mais do que em jogos anteriores, e em alguns momentos é preciso ter certa quantia para avançar. Roubar carros ficou mais complexo: os veículos seguem faixas, e os mais caros são mais difíceis de abrir. O aplicativo WAINK escaneia um carro e informa valor, custo de registro e se há alarme ou rastreador. Os carros também precisarão de combustível. Um “Perfil Criminal” registra o comportamento do jogador, de crimes a gestos cotidianos, e influencia a reação do mundo.

Trilha sonora

A música sempre foi um pilar de identidade da franquia, e em GTA 6 a curadoria musical ganha deverá ser ampliada. As estações de rádio de Leonida cobrem gêneros que vão do synthwave e pop dos anos 1980 ao hip-hop contemporâneo, reggaeton e rock clássico.

A programação inclui DJs virtuais interpretados por artistas e personalidades reais, além de faixas licenciadas e conteúdos exclusivos produzidos para o game.

Screenshot de Grand Theft Auto VI, o GTA 6 (crédito: Divulgação/Rockstar)

Desempenho

A Rockstar afirma que o jogo foi desenvolvido do zero para a geração atual de consoles e que tem foco em 30 quadros por segundo (fps) nas duas plataformas. No PS5 Pro, o jogo terá maior nitidez com a tecnologia de upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) e sombras com ray tracing, recursos disponíveis apenas nesse modelo.

*Graças a uma parceria com a Microsoft, quem possui um Xbox One poderá jogar GTA 6 via streaming no dia do lançamento, a partir das 3h da manhã (horário de Brasília). Na nuvem, o título utiliza as mesmas configurações gráficas da versão de Xbox Series S. Vale ressaltar que o game não faz parte do catálogo do Game Pass e precisa ser adquirido digitalmente para ser transmitido.

O controle DualSense especial de GTA 6

Edição do Dualsense inspirada no GTA 6 (crédito: Divulgação)



Fruto de um acordo global de marketing com a Take-Two — dona da Rockstar —, que definiu o PS5 como a plataforma principal de divulgação do título, a Sony preparou uma edição comemorativa do controle sem fio DualSense inspirada no jogo.

No Brasil, o modelo preto em edição limitada teve sua pré-venda oficial iniciada nos principais varejistas do país pelo preço sugerido de R$ 599,90, com lançamento agendado para o mesmo dia da estreia do jogo, em 19 de novembro.

O acessório aposta em um acabamento brilhante furta-cor que busca capturar a estética das noites de Vice City, trazendo detalhes texturizados de folhas de palmeira e o logotipo do título impresso no touchpad.

O jogo faz uso integral dos recursos do hardware da Sony, como resposta tátil e gatilhos adaptáveis. O controle mantém ainda o alto-falante integrado para efeitos sonoros locais, microfone embutido, sensor de movimento, entrada para fones de ouvido e carregamento via USB Type-C, sendo compatível também com PC, Mac e dispositivos móveis.



Edições

GTA 6 está disponível nas plataformas digitais da PlayStation Store e Xbox Store.

Standard Edition - R$ 449,90 - Jogo base completo + Pacote de Dinheiro Inicial no jogo (GTA$) para pré-vendas digitais.

Ultimate Edition - R$ 549,90 - Jogo base + Pacote de Dinheiro expandido, trajes exclusivos para Jason e Lucia, acesso antecipado a veículos especiais de garagem e itens de personalização visual.

Espaço em Disco e Mídia Física

O tamanho do arquivo de instalação exige planejamento de armazenamento: o download inicial ocupa cerca de 212 GB no SSD dos consoles. O pré-carregamento digital estará liberado a partir do dia 10 de novembro.

Para os compradores de mídia física, a edição em caixa não incluirá o disco Blu-ray tradicional, contendo apenas o código impresso para resgate e download do software completo na loja digital correspondente.

Adiamentos

Dezembro de 2023: o primeiro trailer indicava lançamento em 2025.



2 de maio de 2025: a Rockstar adia o jogo para 26 de maio de 2026.



6 de novembro de 2025: novo adiamento, para 19 de novembro de 2026. A empresa disse que os meses extras permitiriam terminar o jogo com o nível de acabamento esperado.



Desde então: a Take-Two reafirmou a data de 19 de novembro em agosto de 2026, e a Rockstar a manteve nos comunicados seguintes.

GTA V e Red Dead Redemption 2 também tiveram vários atrasos durante seu desenvolvimento.

Vazamentos

A Rockstar teve que lidar com diversos vazamentos de conteúdo do GTA 6 anos e meses antes do lançamento do game.

Em 18 de setembro de 2022, um ataque hacker à Rockstar vazou cerca de 90 vídeos de desenvolvimento. O responsável era um jovem de 18 anos ligado ao grupo Lapsus$, sentenciado em dezembro de 2023.

Em 4 de dezembro, uma versão do primeiro trailer vazou antes do previsto, e a Rockstar o publicou oficialmente naquela mesma noite. A estreia estava marcada para o dia seguinte.

Em 18 de agosto, um hacker conhecido como Cyberleek publicou clipes de gameplay e uma imagem apresentada como o mapa, que a Rockstar não autenticou publicamente. A campanha do leaker promovia um criptoativo, que movimentou cerca de US$ 11,8 milhões só em 18 de agosto. Seus vazamentos continuaram pelas semanas seguintes, revelando mais detalhes do jogo.

A Take-Two apresentou em 20 de agosto pedidos judiciais contra Microsoft e Discord, em Nova York, para identificar os responsáveis, e o site usado nos vazamentos saiu do ar. A empresa sofreu uma queda de mais de US$ 2 bilhões no valor de mercado da empresa. Em 26 de agosto, a Rockstar se pronunciou, chamando a situação de “dolorosa” para a equipe.

O que ainda não foi anunciado

O jogo vai sair para PC?

Não há confirmação de data para computadores no lançamento. O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, declarou que a prioridade inicial da desenvolvedora é focar nas plataformas de console para atender a base instalada primária. Uma versão para PC costuma ser lançada em uma janela posterior, como ocorreu nos títulos anteriores da Rockstar.

Como vai funcionar o modo Online?



A Rockstar não detalhou a estrutura do multiplayer para o dia de lançamento, concentrando a entrega inicial na experiência single-player. Porém, dados identificados nos arquivos de pré-download sugerem preparativos para o online em atualizações futuras.

Resumo

Lançamento: 19 de novembro de 2026



Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One (via Xbox Cloud Gaming a partir das 3h de 19/11)



Preço no Brasil: R$ 449,90 (Standard) e R$ 549,90 (Ultimate)



Pré-carregamento: a partir de 10 de novembro, com até 212 GB



Desempenho: foco em 30 fps nos consoles; PS5 Pro tem PSSR e sombras com ray tracing



Recorde: jogo mais reservado da história da PlayStation Store e da Microsoft Store



Mídia física: caixa com código de download, sem disco



Modos: campanha individual no lançamento; modo online não foi anunciado

