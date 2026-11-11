Nvidia perdeu quase R$ 6 trilhões em valor de mercado após escândalo do CEO

Jensen Huang, de 63 anos, que admitiu ter mantido um relacionamento extraconjugal com uma empresária chinesa, Alice Huang

O episódio provocou forte reação entre investidores e levantou questionamentos. ( Foto: Idrees MOHAMMED/AFP)

A gigante norte-americana de tecnologia Nvidia enfrenta uma das maiores turbulências de sua história recente no mercado financeiro. A companhia registrou uma desvalorização de aproximadamente 21%, perdendo cerca de US$ 1,08 trilhão, o equivalente a cerca de R$ 6,1 trilhões, em valor de mercado entre 29 de outubro e 10 de novembro de 2026.

A desvalorização ocorreu em meio a um escândalo envolvendo seu CEO, Jensen Huang, de 63 anos, que admitiu ter mantido um relacionamento extraconjugal com uma empresária chinesa, Alice Huang (sem parentesco com Jensen) suspeita de atuar como espiã a serviço de Pequim.

O episódio provocou forte reação entre investidores e levantou questionamentos sobre a segurança das informações estratégicas da empresa, uma das mais importantes do mundo no desenvolvimento de chips para inteligência artificial. Segundo levantamentos da consultoria Elos Ayta, a Nvidia sofreu uma redução de aproximadamente 21% em sua capitalização durante oito pregões consecutivos, passando de US$ 5,149 trilhões para US$ 4,068 trilhões.

A mulher apontada como pivô do escândalo, Alice Huang, é uma executiva que teria trabalhado anteriormente na Megaspeed International, companhia sediada em Singapura. Segundo reportagens da imprensa internacional, ela teria estabelecido relações próximas com Jensen Huang e frequentado eventos empresariais e encontros privados ao lado do executivo.

As suspeitas das autoridades norte-americanas vão além do relacionamento extraconjugal. Investigações de inteligência aventaram a possibilidade de que Alice Huang estivesse envolvida em uma operação chinesa para obter informações estratégicas sobre a Nvidia e facilitar o acesso de empresas chinesas a tecnologias norte-americanas.

A preocupação é particularmente grave porque a Nvidia ocupa posição central na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. Seus processadores são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas avançados de inteligência artificial, considerados estratégicos para a economia, a segurança e a defesa nacional.

Reportagens internacionais também indicam possíveis irregularidades envolvendo a comercialização de chips para empresas chinesas. A Megaspeed teria adquirido bilhões de dólares em semicondutores da Nvidia, levantando dúvidas sobre o destino dos equipamentos e o cumprimento das restrições impostas por Washington às exportações de tecnologia para Pequim.

Diante da repercussão, o conselho de administração da Nvidia anunciou uma investigação independente para esclarecer se Jensen Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira e se informações confidenciais da corporação foram comprometidas. O executivo reconheceu a infidelidade e assumiu responsabilidade pelos danos pessoais causados à família, mas afirmou apoiar integralmente as apurações.

A empresa declarou, até o momento, não ter motivos para acreditar que segredos corporativos ou informações relacionadas à segurança nacional tenham sido comprometidos. O FBI, polícia federal dos Estados Unidos, também abriu uma investigação e examina as suspeitas envolvendo a empresária chinesa.

O escândalo provocou uma reação imediata em Wall Street. Somente nos pregões de 9 e 10 de novembro, a Nvidia perdeu aproximadamente US$ 430 bilhões em valor de mercado, resultado da combinação entre as preocupações com o caso e a incerteza sobre suas consequências políticas e comerciais. A crise também reacendeu o debate sobre a dependência do mercado de inteligência artificial em relação à Nvidia e à liderança de Jensen Huang, que comanda a empresa há mais de três décadas.

Apesar da dimensão da desvalorização, analistas assinalam que a perda de valor de mercado não significa que a companhia tenha efetivamente perdido essa quantia em dinheiro. Trata-se de uma redução na avaliação das ações pelos investidores, que passaram a incorporar novos riscos ao preço dos papéis. Entretanto, mesmo com a crise, a Nvidia ainda é a empresa com maior valor de mercado do mundo e a principal fornecedora global de chips –semicondutores - usados no desenvolvimento da IA.

O futuro de sua liderança, entretanto, dependerá dos resultados das investigações e da capacidade da companhia de recuperar a confiança dos investidores. Mas, os analistas de Wall Street destacam também que Huang é considerado a "massa cinzenta" e a própria identidade da Nvidia no mercado de IA. Por isso, a possibilidade, mesmo que inicialmente remota, de que ele precise se afastar do cargo traz extrema instabilidade estratégica.

O episódio, no entanto, pode provocar ainda desdobramentos diplomáticos e econômicos nas relações entre Washington e Pequim, especialmente diante da possibilidade de endurecimento das restrições comerciais envolvendo semicondutores.

A China, por outro lado, classificou as acusações de espionagem como infundadas e uma tentativa de difamar o país.