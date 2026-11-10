Pré-carregamento de GTA 6 está disponível e já quebrou recordes

Sony e Microsoft afirmam que jogo é o mais reservado da história de suas lojas; Rockstar confirma foco em 30 fps nos consoles

Screenshot de Grand Theft Auto VI, o GTA 6 (Divulgação/Rockstar)

A Rockstar Games liberou nesta terça-feira (10) o pré-carregamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) para quem reservou o jogo em versão digital. Quem comprou a edição em caixa, que traz um código de download, também pode iniciar o pré-carregamento assim que resgatar o código. O arquivo exige até 212 GB de espaço livre, e a recomendação é instalar o quanto antes para jogar na estreia.

O jogo será lançado oficialente à meia-noite, no horário local de cada país, em 19 de novembro.

GTA 6 é o jogo com o maior número de reservas da história da PlayStation Store e da Microsoft Store. A Sony confirmou o recorde na sua loja, e a CEO do Xbox, Asha Sharma, afirmou no X que o título também é o mais pré-encomendado de todos os tempos na Microsoft Store.

A Rockstar afirma que o jogo foi desenvolvido do zero para a geração atual de consoles e que mira 30 quadros por segundo nas duas plataformas. No PS5 Pro, haverá maior nitidez com a tecnologia de upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) e sombras com ray tracing, recursos disponíveis apenas nesse modelo. Segundo a empresa, a versão de PS5 também usa a resposta tátil do DualSense, que pode ser ajustada nas configurações de acessibilidade, assim como os gatilhos adaptáveis e o alto-falante do controle. Ela inclui ainda áudio espacial com o Tempest 3D Audio e tempos de carregamento reduzidos pelo SSD do console.

O jogo também será oferecido pelo Xbox Cloud Gaming nos consoles Xbox Series X|S e Xbox One, com as configurações gráficas do Xbox Series S. Como em todo serviço de streaming, o desempenho pode variar conforme a velocidade da conexão. GTA 6 também será compatível com o Remote Play no PlayStation e no Xbox.

