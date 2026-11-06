Pix fora do ar: usuários relatam instabilidade

De acordo com o portal Down Detector, as reclamações acerca do Pix tiveram um pico por volta das 19h.

Pix (Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Usuários do Pix, meio de pagamento digital brasileiro, estão relatando uma queda do serviço nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (6). Clientes de diferentes instituições bancárias relatam instabilidade e uma notificação sobre um erro de rede.

De acordo com o portal Down Detector, as reclamações acerca do Pix tiveram um pico por volta das 19h.

Até o momento de publicação desta matéria, o Banco Central não havia se posicionado sobre a instabilidade na plataforma.