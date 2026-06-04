Meta lança assinaturas pagas para Instagram, Facebook e WhatsApp; veja valor e o que muda

Redes sociais: Instagram, Facebook e Whatsapp (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

A Meta lançou planos de assinatura paga em seus principais aplicativos, o que representa uma mudança significativa da gigante de tecnologia ao diversificar suas receitas para além da publicidade. No Brasil, o Instagram Plus já foi lançado oficialmente pelo valor de R$ 10 mensais, prometendo mais interação, ferramentas de análise (insights) e personalização de perfis.

Naomi Gleit, diretora de produtos da Meta, anunciou o lançamento global do Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. De acordo com a companhia, o Instagram Plus “terá como foco oferecer recursos que aproximam você de quem importa, insights mais aprofundados e funcionalidades extras premium”, voltadas principalmente para criadores de conteúdo e usuários mais assíduos. A empresa reforça, porém, que as redes continuam gratuitas. “Esta é simplesmente uma opção premium para quem quiser elevar sua experiência”, citou a companhia, garantindo que nenhum recurso atual será alterado ou removido.

No mercado brasileiro, o Instagram Plus desbloqueia 11 novos recursos divididos entre ferramentas de comunidade, dados sobre publicações e estética. Entre as principais funções estão:

Visualização anônima: Assistir a Stories sem aparecer na lista de visualizadores de quem publicou;

Assistir a Stories sem aparecer na lista de visualizadores de quem publicou; Mais tempo no ar: Estender a duração de um story para 48 horas (o limite normal é de 24h);

Estender a duração de um story para 48 horas (o limite normal é de 24h); Controle de audiência: Saber se algum usuário assistiu ao story mais de uma vez, buscar por pessoas específicas que visualizaram o conteúdo e criar diferentes listas de público;

Saber se algum usuário assistiu ao story mais de uma vez, buscar por pessoas específicas que visualizaram o conteúdo e criar diferentes listas de público; Interação e destaques: Enviar um "Super Like" (com animações vibrantes que explodem na tela), fixar até seis publicações no perfil e realizar postagens nos destaques sem que apareçam no feed dos amigos;

Enviar um "Super Like" (com animações vibrantes que explodem na tela), fixar até seis publicações no perfil e realizar postagens nos destaques sem que apareçam no feed dos amigos; Personalização: Modificar o ícone do aplicativo no celular e utilizar fontes personalizadas na biografia do perfil.

As outras duas assinaturas serão lançadas posteriormente no Brasil, ainda sem uma data estipulada. O WhatsApp Plus já está em fase de testes no país por R$ 7 mensais e será focado em personalização, oferecendo figurinhas premium, toques personalizados e temas para o aplicativo. Já o Facebook Plus poderá custar os mesmos R$ 10 mensais do Instagram, incluindo recursos adicionais como análises mais detalhadas e maior alcance de público.

A decisão da Meta chega num momento em que a empresa enfrenta o escrutínio dos investidores por seus enormes gastos com inteligência artificial (IA). A companhia projetou um gasto de capital, principalmente para centros de dados, entre 125 e 145 bilhões de dólares (entre 632 e 733 bilhões de reais) neste ano. As ações da gigante de tecnologia subiram quase 3% logo após o anúncio global.

Gleit afirmou que a empresa pretende, eventualmente, consolidar suas diferentes ofertas. A companhia também revelou anteriormente uma assinatura para os seus serviços de inteligência artificial chamada Meta One, que deve ser lançada no Brasil futuramente. Em 2023, a Meta já havia lançado na Europa versões pagas e sem anúncios do Facebook e do Instagram, mas, naquela ocasião, para cumprir a legislação da União Europeia sobre proteção de dados.

A novidade do Instagram Plus está sendo disponibilizada de forma gradual para os usuários brasileiros. Para verificar o acesso, basta entrar no perfil, tocar no ícone de três traços no canto superior direito e procurar pela opção “assinaturas”.