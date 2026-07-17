Apple ameaça destronar a Nvidia como a empresa mais valiosa do mundo

No acumulado do ano, as ações da Nvidia registram alta de cerca de 8%, enquanto as da fabricante do iPhone valorizaram-se em 21%.

Atrás da Nvidia estão as gigantes da tecnologia Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta. (Jung Yeon-je / AFP)

A correção no mercado de ações que tem afetado o setor de fabricantes de microprocessadores nas últimas sessões colocou brevemente a Apple, nesta sexta-feira, 17, de volta ao topo entre as empresas de capital aberto mais valiosas do mundo, destronando momentaneamente a Nvidia, que ocupava essa posição privilegiada desde meados de 2025.

Após a abertura de Wall Street, as ações da Nvidia voltaram a ser negociadas em baixa, chegando a cair até 4,5%, chegando a ficar abaixo da marca de 200 dólares por ação, o que reduziu a capitalização de mercado da empresa fundada e dirigida por Jensen Huang para cerca de 4,83 trilhões de dólares (4,22 trilhões de euros).

Por outro lado, embora a Apple também estivesse em baixa nesta sexta-feira, sua queda foi de 0,80%, com 330,61 dólares por ação, o que equivale a uma capitalização de 4,87 trilhões de dólares (4,25 trilhões de euros).

Tim Cook, CEO da Apple (crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

No entanto, à medida que o pregão na Nasdaq avançava, as ações da Nvidia recuperavam parte de suas perdas, ficando abaixo de 2%, e voltavam a ser negociadas acima de 200 dólares, com uma capitalização de cerca de 4,9 trilhões de dólares (4,3 trilhões de euros).

No acumulado do ano, as ações da Nvidia registram alta de cerca de 8%, enquanto as da fabricante do iPhone valorizaram-se em 21%.

A cotação da Nvidia vem perdendo força nas últimas semanas, após ter atingido, em maio passado, uma valorização recorde de 5,5 trilhões de dólares (4,8 trilhões de euros), diante da incerteza sobre a sustentabilidade dos investimentos e retornos ligados à IA.

Além da Nvidia, as cotações de outras empresas do setor de semicondutores registraram nesta sexta-feira mais uma sessão de fortes quedas, com recuos superiores a 2% para a AMD e a Intel, enquanto a Qualcomm recuou 1,5% e a Broadcom, 1%.

Fora de Wall Street, a holandesa ASML recuou 4,5% e a alemã Infineon mais de 2%, enquanto nos mercados asiáticos o dia foi marcado por quedas generalizadas no setor, incluindo as taiwanesas TSMC (-7,29%) e a MediaTek (-8,92%), bem como as sul-coreanas Samsung (-8,77%) e SK Hynix (-11,53%).

Por sua vez, na Bolsa de Tóquio, também foram registradas fortes quedas entre os papéis do setor de tecnologia, e as ações da Kioxia encerraram o dia com uma queda de 16,10%, enquanto a SoftBank recuou 9% e a Laserctec, 9,66%. Da mesma forma, a Advantest caiu 7,20% e a Tokyo Electron, 8,17%.

*Com informações da Europa Press