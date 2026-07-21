EA revela Kyllian Mbappé como estrela da capa do EA FC 27

O anúncio inaugura uma semana de revelações sobre o EAFC 27

Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo 2026 (Divulgação/EA Sports)

A Electronic Arts anunciou, nesta terça-feira (21), que Kylian Mbappé será o atleta de capa da Edição Ultimate do EA Sports FC 27. O atacante francês do Real Madrid retorna à franquia de futebol da EA pela primeira vez em quatro anos e também estampará a versão mobile do jogo.

O anúncio inaugura uma semana de revelações sobre o EAFC 27. Um trailer de gameplay está previsto para esta quinta-feira (23), às 13h (horário de Brasília), no canal oficial da EA no YouTube.

Mbappé chegou ao Real Madrid em 2024 e terminou as duas últimas temporadas da LaLiga como artilheiro do campeonato. Na Champions League 2025/26, marcou 15 gols e conquistou a Chuteira de Ouro da competição europeia.

A data de lançamento do EA Sports FC 27 ainda não foi divulgada pela Electronic Arts.

