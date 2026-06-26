PSSR 2.0 quer eliminar escolha entre qualidade gráfica e desempenho; veja como funciona

Recurso de upscaling por inteligência artificial chega à segunda versão e passa a ser adotado por grandes lançamentos do console.

Still de 'Ghost of Yotei' (Divulgação/Sony Interactive Entertainment)

A tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), lançada em novembro de 2024 exclusivamente para o PlayStation 5 Pro, ganhou uma segunda versão implementada gradativamente a partir de março de 2026. A atualização reforça o papel do recurso como ferramenta central para o processamento de imagens no console da Sony.

Na prática, o PSSR utiliza uma rede neural para analisar e reconstruir imagens em tempo real, preenchendo lacunas visuais e reduzindo ruídos em cenas com movimento. O principal efeito da versão 2.0 é eliminar a necessidade do jogador escolher entre dois modos comuns nos jogos modernos: o de qualidade gráfica, que prioriza resolução e detalhes, e o de desempenho, que privilegia taxas de quadros por segundo mais altas. Com o recurso ativo, os dois objetivos passam a coexistir de forma mais estável.

A tecnologia também opera em conjunto com o Ray Tracing — sistema de iluminação que simula o comportamento físico da luz — sem sobrecarregar o processamento do console. O resultado são reflexos, sombras e iluminação global processados com maior precisão.

Como os jogos estão usando o recurso

Diversos títulos recentes já incorporaram o PSSR 2.0 em suas versões para PS5 Pro. Entre eles estão 'Resident Evil: Requiem', 'Ghost of Yotei', 'Call of Duty: Black Ops 6', 'Silent Hill f', 'Final Fantasy VII Rebirth', 'Metal Gear Solid Delta' e 'Cyberpunk 2077' — este último utilizando o upscaling para sustentar um Ray Tracing mais avançado e taxas de até 90 quadros por segundo.

Outros títulos que receberam a atualização incluem 'Monster Hunter Wilds', 'Crimson Desert', 'Arc Raiders', 'Assassin's Creed Shadows' e 'Battlefield 6'.



O '007: First Light', lançado em 27 de maio, já chegou ao mercado com o PSSR 2.0 ativo por padrão no PS5 Pro, com foco na estabilidade visual em cenas de movimentação rápida.