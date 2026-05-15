Instagram lança recurso Instants; saiba como usar

Instagram lançou o recurso Instants (Divulgação/Instagram )

O Instagram lançou um novo recurso chamado Instants, que permite o compartilhamento de fotos com grupos selecionados de usuários dentro das mensagens privadas.

A funcionalidade dá acesso imediato à câmera do aplicativo, possibilitando que o usuário registre uma imagem e a envie instantaneamente para “Amigos Próximos” ou para seguidores. As fotos recebidas aparecem em destaque ao lado da caixa de entrada das conversas.

Para utilizar o recurso, o usuário deve acessar a área de mensagens, tocar na opção Instants e, antes de capturar a imagem, pode adicionar uma legenda, alternar a câmera e definir o público. Após o envio, a foto é exibida para os destinatários e pode ser visualizada apenas uma vez, desaparecendo no prazo máximo de até 24 horas para ser aberta.

O recurso também permite reações e respostas às imagens, que são enviadas como mensagens diretas. Caso o envio seja feito por engano, há a opção de “desfazer” imediatamente após o compartilhamento.

Além disso, os conteúdos enviados ficam armazenados em um arquivo privado acessível apenas pelo próprio usuário por até um ano. A partir desse histórico, é possível excluir, salvar ou até criar compilações para publicação nos Stories.

O Instagram ressalta que os Instants possuem os controles no app do Instagram, incluindo bloquear, silenciar e restringir. A plataforma diz também que não é possível fazer capturas de tela ou gravações de tela durante o uso do novo recurso.