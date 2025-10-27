Homem é preso por vender e divulgar no Instagram cookies e brownie com maconha em Caruaru

O suspeito foi detido no bairro de Divinópolis. Ele mantinha duas estufas de maconha no apartamento onde morava

Cookie e brownie eram feitos com maconha e divulgados em rede social (Foto: Reprodução/PMPE)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu um homem de 22 anos suspeito de divulgar e comercializar brownies e cookies que continham maconha, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A prisão foi realizada no bairro de Divinópolis após uma denúncia,

De acordo com a PM, agentes do 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp) receberam a informação de que havia uma movimentação intensa e suspeita em um prédio do bairro. No local, os policiais flagraram o suspeito descendo com uma bolsa que continha doces preparados com a droga.

Também foram encontrados dentro do imóvel duas estufas com pés de maconha, além de balança de precisão e insumos para cultivo. A PM apurou que os produtos eram divulgados por uma página no Instagram. Todo o material foi apreendido e o caso segue sob investigação.

