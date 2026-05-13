Diario de Pernambuco é líder de engajamento no Instagram entre veículos do estado, mostra ranking

Ferramenta que listou os 20 publishers regionais com mais interações na rede destacou os mais de 5 milhões de curtidas e comentários no perfil do Diario em abril.

Página inicial do Instagram do Diario de Pernambuco (Karol Rodrigues/DP Foto)

O Diario de Pernambuco reafirmou sua posição de protagonismo liderando em engajamento no Instagram entre os veículos de comunicação do estado. Dados de abril destacados pela Zeeng, plataforma que monitora a performance de diversos publishers em todo o país, mostram que o jornal mais antigo em circulação na América Latina somou mais de 5 milhões de curtidas e comentários em posts no feed.

Considerando os 20 publishers regionais com mais interações na rede social no mês passado, o Diario ocupa o quarto lugar, logo após o Jornal Razão, de Santa Catarina, e os cearenses Diário do Nordeste e O Povo.

“Mais do que performance, esse recorte mostra algo essencial: em um país continental como o Brasil, o jornalismo local e regional tem papel decisivo na conexão entre informação, território e comunidade", afirmou o CEO da Zeeng, Edu Prange

Aos 200 anos, o Diario mostra cada vez mais presença digital, tendo alcançado mais de 13 milhões de contas e 246 milhões de visualizações no Instagram em abril.