Saiba como tornar o Diario de Pernambuco sua fonte de notícias preferida no Google
Recurso Fontes Preferenciais permite que os leitores selecionem os sites que desejam ver com mais frequência no Google
Publicado: 13/05/2026 às 13:37
Versão mobile do site do Diario de Pernambuco (Karol Rodrigues/DP Foto)
O Google expandiu para todos os idiomas o recurso Fontes Preferenciais, que permite ao leitor selecionar os veículos de imprensa e sites que deseja ver com mais frequência na ferramenta de busca.
A iniciativa tem o objetivo de dar mais autonomia ao usuário, permitindo que o conteúdo de fontes confiáveis – como o Diario de Pernambuco – apareça com prioridade na seção Principais Notícias e em um carrossel chamado Das Suas Fontes logo abaixo.
De qualquer maneira, o algoritmo continuará exibindo resultados diversificados de outros veículos, mas a ferramenta garante que o seu site de preferência esteja sempre ao alcance de um clique, facilitando o acompanhamento de notícias locais e análises que fazem parte do seu dia a dia.
Passo a passo
Para escolher o Diario como sua fonte preferida no Google, basta abrir este link e clicar na caixinha correspondente ao jornal ou seguir o passo a passo abaixo:
- Faça uma busca, no seu celular ou computador, por qualquer assunto ou notícia no Google.
- Localize a seção "Principais Notícias" e toque no ícone de estrela que aparece ao lado.
- Digite Diario de Pernambuco, selecione a caixinha correspondente ao jornal e pronto!
A partir de agora, sempre que houver uma matéria do Diario sobre o assunto pesquisado por você, ela aparecerá em destaque na seção Principais Notícias.