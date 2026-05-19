Google apresenta o novo capítulo do Buscador impulsionado por agentes

A empresa revisou a evolução de um de seus serviços mais icônicos onde as pessoas fazem bilhões de perguntas todos os dias.

Google divulgou retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4) (Foto: GREG BAKER / AFP)

O Google anunciou o "próximo capítulo" de seu Buscador, um serviço preparado para a era dos agentes que atuam em nome do usuário, tanto em experiências personalizadas de pesquisa quanto em processos de compra online.

A empresa revisou a evolução de um de seus serviços mais icônicos: o Buscador, onde as pessoas fazem bilhões de perguntas todos os dias. Para oferecer a melhor resposta, o Google garante que, nos últimos anos, unificou o melhor de um mecanismo de busca com o melhor da IA, com uma transformação que começou com os resumos gerados por IA, ou "AI Overviews".

Nesta terça-feira, a empresa anunciou a atualização do Buscador para o Gemini 3.5. O "Modo de IA" já conta com mais de um bilhão de usuários por mês, que o utilizam para buscar informações por meio de conversas cada vez mais naturais, profundas e detalhadas.

O "próximo capítulo" do Buscador, como exposto pelo Google, é a transição para o AI Search (Buscador de IA), com novos recursos impulsionados pelos modelos do Gemini, pelos agentes e pelas informações disponíveis em todo o mundo.

Essa experiência estreia nesta terça-feira uma nova caixa de pesquisa, que não se limita mais a uma barra, mas se expande à medida que o usuário apresenta uma pergunta cada vez mais detalhada. Ela oferece sugestões em tempo real para que o usuário possa formular a pergunta mais adequada e integra as ferramentas de pesquisa com IA mais avançadas da empresa.

A incorporação do "AI Overviews" ao "Modo de IA" permitiu criar uma experiência de pesquisa fluida e sem interrupções, que incentiva o usuário a explorar as informações, e que está disponível a partir desta terça-feira.

O Google também anunciou a chegada dos recursos de agente ao Buscador, com a possibilidade de criar um agente que trabalhe em segundo plano 24 horas por dia, e até mesmo colocar vários agentes para trabalhar simultaneamente, com a possibilidade de acompanhamento, tudo isso com o Gemini Spark.

Esses agentes de informação chegarão neste verão às assinaturas Google AI Pro e Ultra. Também serão incorporados os agentes de programação com a integração do Antigravity e do Gemini 3.5 Flash, que permitirão criar experiências de pesquisa personalizadas.

A experiência de compra também recebe um impulso com os agentes. Para sua implementação, o Google disponibiliza aos desenvolvedores um protocolo de comércio universal, um padrão de código aberto que permite que o agente opere em todo o processo de compra. Agora também está disponível para hotéis e serviços de entrega de comida, bem como nos anúncios do YouTube.

Além disso, há um protocolo de pagamentos com agentes, projetado para que o agente possa agir em nome do usuário de forma segura, permitindo que o usuário mantenha o controle. O processo de pagamento foi integrado ao Gemini Spark.

A isso se soma um processo de compra aprimorado com IA que introduz um carrinho de compras universal, que estará disponível neste verão.

*Com informações da Europa Press.