Amazon anuncia chegada de linha de Kindle para leitura e escrita ao Brasil; veja valores

O Kindle Scribe chega ao Brasil com design ultrafino, ultraleve e 40% mais rápido, além de novos recursos de produtividade com IA, incluindo busca inteligente de anotações.

Nova linha de dispositivos Kindle estão em pré-venda (Divulgação/Amazon)

A Amazon anunciou, nesta terça-feira (12), a chegada da primeira linha Kindle Scribe ao Brasil. A geração, que promete unir leitura e escrita em um único dispositivo, conta com os modelos Kindle Scribe e Kindle Scribe Colorsoft, que estão disponíveis para pré-venda a partir de hoje no país.

Com o Scribe, a Amazon busca a experiência de ler e escrever em papel, tendo como seus maiores destaques o texto nítido, com espaço de sobra para fontes maiores, imagens, gráficos e documentos em tamanho real.

A linha Kindle Scribe chega ao Brasil pela primeira vez e oferece opções com e sem luz frontal e um design renovado que remete ao papel: ultrafino com 5,4 mm de espessura e ultraleve com 400 g.

A versão Kindle Scribe Colorsoft, que chamou a atenção pela presença da tela colorida, busca oferecer uma experiência de escrita em cores fluida e natural. Para criar cores suaves que, diferentemente de uma tela LCD, não agridem os olhos, a Amazon utilizou a tecnologia de tela Colorsoft personalizada, com filtro de cor e guia de luz com LEDs de nitreto que promete aprimorar as cores sem comprometer os detalhes.

O Kindle Scribe é um caderno e um Kindle em um só dispositivo, com acesso à maior loja de e-books do mundo. O dispositivo inclui 3 meses grátis de Kindle Unlimited, além dos recursos de leitura mais recentes. Assim como todos os e-readers Kindle, o novo Kindle Scribe oferece acesso instantâneo à Loja Kindle.

Preços e disponibilidade

Todos os dispositivos acompanham uma caneta que se conecta magneticamente ao Kindle Scribe.

A Amazon também disponibilizará, a partir de junho, uma nova linha de capas premium em diversas cores (Grafite, Matcha e Figo) e materiais premium (couro e toque acetinado), fechamento magnético e porta-caneta, a partir de R$489,00. A caneta e pontas estarão disponíveis para compra separadamente.

Amazon Kindle Scribe sem Luz Frontal 16GB – R$ 2.499,00

Amazon Kindle Scribe 32GB - R$ 2.999,00

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64GB – R$ 3.899,00

Todos os modelos aceitam parcelamento em até 10 vezes.

