YouTube exibe anúncios simultaneamente às transmissões ao vivo em dispositivos móveis, embora silencie o conteúdo

O YouTube informou que já oferecia esse tipo de anúncio simultâneo às transmissões ao vivo em sua versão para televisores ou computadores desde o ano passado

YouTube é um serviço da Google (Divulgação)

O Google começou a introduzir anúncios em paralelo durante as transmissões ao vivo do YouTube em dispositivos móveis, que serão exibidos simultaneamente à transmissão, permitindo que os usuários continuem a desfrutar do conteúdo, embora o áudio seja silenciado para que se possa ouvir a publicidade.

A empresa continua experimentando novas formas de introduzir publicidade em sua plataforma de conteúdo em streaming; neste caso, com uma nova opção para vídeos ao vivo que visa exibir anúncios sem interromper a experiência de visualização, substituindo as habituais pausas publicitárias.

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Concretamente, trata-se de um novo formato de anúncios que serão reproduzidos simultaneamente às transmissões ao vivo do YouTube. Portanto, embora os espectadores vejam a publicidade, também poderão acompanhar a transmissão ao vivo em questão ao mesmo tempo e evitar perder conteúdo relevante.

No entanto, é preciso levar em conta que, durante a reprodução do anúncio, o YouTube silenciará o áudio da transmissão ao vivo, a fim de dar prioridade à publicidade, que sim será ouvida.

Isso foi confirmado pela empresa de tecnologia em declarações à Android Authority, depois que alguns usuários compartilharam no Reddit terem experimentado esse tipo de publicidade em suas contas. Assim, conforme apontado por esses usuários, os anúncios aparecem abaixo da transmissão ao vivo, dividindo a tela em duas partes.

Especificamente, o YouTube informou que já oferecia esse tipo de anúncio simultâneo às transmissões ao vivo em sua versão para televisores ou computadores desde o ano passado; no entanto, agora eles também foram estendidos aos dispositivos móveis.

Essa opção de publicidade está alinhada com sua mais recente iniciativa de desativar os anúncios durante as transmissões ao vivo quando a interação no chat estiver "no auge", anunciada recentemente. Com isso, o YouTube pretende melhorar a experiência tanto dos espectadores quanto dos criadores de conteúdo.



*Com informações da Europa Press