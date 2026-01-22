PlayStation Brasil anuncia novo time de embaixadores da marca

Ao longo do próximo ano, o time de embaixadores vai atuar conjuntamente para fomentar e expandir os lançamentos e narrativas da marca.

Novos Playmakers foram anunciados nessa semana (Divulgação)

A PlayStation Brasil oficializou, nesta terça-feira (20), os novos nomes que vão integrar o time PlayStation Playmakers Brasil, buscando se posicionar como uma marca de entretenimento, por meio da iniciativa que reúne diversas personalidades ao redor do segmento de games, tecnologia, música, lifestyle e humor.

Agora, a PlayStation Brasil conta com Brino, que além do humor, busca explorar sua conexão com o público jovem, seguido do ator João Guilherme, que integra ao novo time sua visão de como os jogos fazem parte do estilo de vida atual.

"PlayStation sempre esteve comigo em muitos momentos da minha vida e fazer parte desse squad me deixa realizado. É uma marca que, além de consumir, adoro a sua comunicação. Tenho certeza que vai ser uma parceria duradoura”, afirma João.

Outros reforços são João Dias, nome do humor no cenário digital, e a cantora e influenciadora Ananda, que marca presença com os lados criativo e musical.

A PlayStation manteve a presença de veteranos, como a apresentadora Nyvi Estephan, referência no cenário de games e e-sports, e Bruno Correa, especialista de games e tecnologia.

“O programa Playmakers é uma iniciativa global que já contou com nomes nacionais e internacionais de peso, e numa perspectiva regional fazemos questão de sempre ter ao nosso lado nomes que nos ajudam a contar uma história que vai muito além dos consoles. No Brasil, levamos em conta diferentes critérios. O primeiro deles é a paixão genuína pela PlayStation como marca. Mas, além disso, também consideramos audiências distintas, faixa-etárias, áreas de atuação. O objetivo final é que as nossas narrativas e lançamentos ganhem amplitude em diferentes esferas sociais – desde entusiastas até aqueles que ainda não possuem um console – refletindo o crescimento do próprio mercado de games, que há anos já não é um segmento de nicho”, comenta Rafael Stival, diretor de Marketing da PlayStation LATAM.



O programa PlayMakers conecta-se diretamente à estratégia global da PlayStation de se posicionar como um hub de entretenimento completo. A marca continua a investir em frentes que dialogam com a cultura pop, entretenimento e o esporte, mantendo parcerias históricas como o patrocínio à UEFA Champions League desde 1997, além de fortes laços com a NBA (National Basketball Association) e a EVO (Evolution Championship Series), o maior torneio de jogos de luta do mundo.

Somado a isso, há uma grande sinergia com outras potências do próprio Grupo Sony, como a Sony Music e a Sony Pictures, que reafirmam esse posicionamento.

