° / °
Tecnologia
PLAYMAKERS

PlayStation Brasil anuncia novo time de embaixadores da marca

Ao longo do próximo ano, o time de embaixadores vai atuar conjuntamente para fomentar e expandir os lançamentos e narrativas da marca.

Antônio Gois

Publicado: 22/01/2026 às 19:59

Seguir no Google News Seguir

Novos Playmakers foram anunciados nessa semana/Divulgação

Novos Playmakers foram anunciados nessa semana (Divulgação)

A PlayStation Brasil oficializou, nesta terça-feira (20), os novos nomes que vão integrar o time PlayStation Playmakers Brasil, buscando se posicionar como uma marca de entretenimento, por meio da iniciativa que reúne diversas personalidades ao redor do segmento de games, tecnologia, música, lifestyle e humor.

Agora, a PlayStation Brasil conta com Brino, que além do humor, busca explorar sua conexão com o público jovem, seguido do ator João Guilherme, que integra ao novo time sua visão de como os jogos fazem parte do estilo de vida atual.

Veja também:

"PlayStation sempre esteve comigo em muitos momentos da minha vida e fazer parte desse squad me deixa realizado. É uma marca que, além de consumir, adoro a sua comunicação. Tenho certeza que vai ser uma parceria duradoura”, afirma João.

Outros reforços são João Dias, nome do humor no cenário digital, e a cantora e influenciadora Ananda, que marca presença com os lados criativo e musical.

A PlayStation manteve a presença de veteranos, como a apresentadora Nyvi Estephan, referência no cenário de games e e-sports, e Bruno Correa, especialista de games e tecnologia.

Ao longo do próximo ano, o time de embaixadores vai atuar conjuntamente para fomentar e expandir os lançamentos e narrativas da marca e demonstrar como o entretenimento interativo se integra organicamente às suas rotinas criativas e profissionais.

“O programa Playmakers é uma iniciativa global que já contou com nomes nacionais e internacionais de peso, e numa perspectiva regional fazemos questão de sempre ter ao nosso lado nomes que nos ajudam a contar uma história que vai muito além dos consoles. No Brasil, levamos em conta diferentes critérios. O primeiro deles é a paixão genuína pela PlayStation como marca. Mas, além disso, também consideramos audiências distintas, faixa-etárias, áreas de atuação. O objetivo final é que as nossas narrativas e lançamentos ganhem amplitude em diferentes esferas sociais – desde entusiastas até aqueles que ainda não possuem um console – refletindo o crescimento do próprio mercado de games, que há anos já não é um segmento de nicho”, comenta Rafael Stival, diretor de Marketing da PlayStation LATAM.

O programa PlayMakers conecta-se diretamente à estratégia global da PlayStation de se posicionar como um hub de entretenimento completo. A marca continua a investir em frentes que dialogam com a cultura pop, entretenimento e o esporte, mantendo parcerias históricas como o patrocínio à UEFA Champions League desde 1997, além de fortes laços com a NBA (National Basketball Association) e a EVO (Evolution Championship Series), o maior torneio de jogos de luta do mundo.

Somado a isso, há uma grande sinergia com outras potências do próprio Grupo Sony, como a Sony Music e a Sony Pictures, que reafirmam esse posicionamento.

embaixadores , GAMES , playmakers , playstation
Mais de Tecnologia
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP