Brasileiro Alex Poatan será capa do 'UFC 6', revela EA; veja data de lançamento e valores

Também foram anunciados novos modos de jogo e uma edição Ultimate.

Alex "Poatan" Pereira recuperou o cinturão dos meio-pesados (até 92,9 kg) ao nocautear Magomed Ankalaev (SEAN M. HAFFEY/ Getty Images via AFP)

A Electronic Arts (EA) anunciou de forma oficial, nesta segunda-feira (27), o 'EA Sports UFC 6', próximo título da franquia de luta do Ultimate Fighting Championship (UFC). Além disso, também foi divulgado que o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira será o destaque da capa da edição padrão do game.

O jogo será lançado em 19 de junho para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A edição padrão tem o preço de lançamento em R$ 349,00, já a Ultimate será vendida por R$ 499,00.

Alex Pereira será o destaque da capa do 'UFC 6' (crédito: Divulgação/EA)

O havaiano Max 'Blessed' Holloway, ex-campeão dos pesos-pena e do cinturão BMF, será a capa da edição Ultimate do jogo. Esta versão inclui, além do 'UFC 6', adições de modos, atletas e cosméticos, e um acesso antecipado de 7 dias. Um pacote com 3 visuais para lutadores é ofertado para quem comprar antecipadamente qualquer uma das versões do lançamento.

Poatan é ex-campeão dos pesos médio e meio-pesado da organização e vai buscar o título dos pesos-pesados e terceiro cinturão inédito no UFC Freedom 250, edição comemorativa que acontecerá em 14 de junho, na Casa Branca, em Washington (EUA). Alex é considerado um dos lutadores mais populares do plantel da organização, além de ser um sucesso entre os fãs brasileiros do evento.

O último jogo da franquia é o 'UFC 5', lançado em 2023. O game, que ainda recebe atualizações constantes, teve, em sua capa da versão padrão, os atuais campeões Alexander 'The Great' Volkanowski (peso-pena) e Valentina Shevchenko (peso-galo). Na edição Deluxe e Ultimate, o destaque foi Israel Adesanya, ex-campeão do peso médio e antigo rival de Alex Poatan.

Segundo a EA, o novo game voltará ao estilo de simulação que popularizou a franquia. A desenvolvedora afirmou que os sistemas de movimentação e combate receberão novidades para tornar a luta mais autêntica, mecânicas criticadas por jogadores do último título. Além disso, foram confirmados novos modos de jogo que focam em narrativa. Novidades sobre o Modo Carreira e outros detalhes devem ser anunciados em breve.