Segurança digital: Armazenamento local pode ser um dos investimentos mais seguros para empresas

Equilibrar a agilidade da nuvem com a solidez e a proteção do armazenamento local é chave para manter informações devidamente protegidas, diz especialista

Armazenamento de dados deve ser grande questão em PMEs (Freepik)

Com a digitalização acelerada, as pequenas e médias empresas passaram a gerar um volume de dados sem precedentes. São backups diários de sistemas de vendas, registros de câmeras de segurança em alta resolução, bancos de dados de clientes e arquivos pesados gerados por ferramentas de Inteligência Artificial (IA).

Esse "inchaço digital" pode trazer problemas imediatos, como servidores de e-mail que travam por falta de espaço, lentidão para baixar um arquivo simples da nuvem em horários de pico e o aumento das mensalidades de armazenamento online. Sem uma base sólida, a pequena empresa não apenas gasta mais, mas corre o risco de ver sua operação parar por um simples gargalo de conexão.

Nesse cenário, depender exclusivamente da nuvem pode não ser uma das maneiras mais seguras de lidar com o armazenamento. O risco não é apenas a lentidão, mas o que é chamado de “falta de redundância”. Se o serviço de nuvem sofrer uma instabilidade ou se a internet da empresa cair, você perde o acesso a tudo. Sem uma cópia local, a operação para totalmente porque não existe um 'plano B' imediato.

Iuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston do Brasil, explica que o planejamento moderno exige que os empresários mantenham o controle de seus ativos mais valiosos — os dados — sempre à mão.

"A nuvem é uma camada essencial da infraestrutura moderna, mas não deve ser a única. O empresário precisa de armazenamento local para garantir que, se a conexão oscilar ou se houver um problema com o provedor externo, a operação não pare. Ter o controle direto sobre o hardware local traz previsibilidade e rapidez de acesso que a rede nem sempre consegue entregar", afirma o executivo.

O backup local como escudo

A grande virada de jogo para a segurança de dados nas PMEs pode estar na implementação de uma estratégia híbrida. O armazenamento local permite a prática do air-gapping (manter cópias de segurança fora da rede constante), a defesa mais eficiente contra o sequestro de dados (ransomware). O backup em hardware local, seja com SSDs externos ou servidores próprios, que podem ser desconectados da internet, se torna invisível e inacessível para cibercriminosos durante um ataque.

Iuri reforça que a redundância local é a base da tranquilidade. "Nenhuma proteção online é 100% infalível. É por isso que o armazenamento local em diferentes endereços e dispositivos é o porto seguro da empresa. Se o sistema online for comprometido, a cópia física local garante que os dados estratégicos e confidenciais estejam preservados e prontos para restauração imediata."

Otimização do desempenho

Além da segurança, o armazenamento local otimiza o processamento de dados. Acessar arquivos diretamente via hardware local é drasticamente mais rápido do que depender de downloads de grandes volumes, o que pode aumentar a produtividade da equipe e permitir um monitoramento mais próximo da integridade das informações.

Ao equilibrar a agilidade da nuvem com a solidez e a proteção do armazenamento local, as empresas garantem que as informações de seus clientes e do seu negócio não estejam apenas guardadas, mas verdadeiramente protegidas.

