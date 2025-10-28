Confira como criar uma nuvem pessoal em casa usando SSD e roteador

Esta solução permite aos usuários centralizar os dados — documentos, fotos, vídeos e backups — em um único lugar.

Conexão entre SSD e roteador pode ser útil para quem mexe com diversos arquivos diariamente (Freepik)

Com o volume de dados digitais crescendo exponencialmente a nível pessoal e profissional, a busca por soluções de armazenamento que unam segurança, privacidade e velocidade nunca foi tão grande.

Enquanto serviços de nuvem como da Google ou Microsoft oferecem conveniência, muitos usuários desejam uma alternativa que lhes dê total controle sobre seus arquivos, sem mensalidades, limites de espaço ou notificações em outros serviços.

Para contornar esses obstáculos, a Kingston divulgou um guia simples para transformar SSDs em uma nuvem de armazenamento pessoal, usando a infraestrutura de rede que já está presente na maioria dos lares brasileiros.

Esta solução permite aos usuários centralizar os dados — documentos, fotos, vídeos e backups — em um único lugar, acessível de qualquer dispositivo conectado à rede doméstica, com o desempenho superior que só a tecnologia SSD pode oferecer.

COMO CRIAR UMA NUVEM DE ARMAZENAMENTO EM CASA USANDO SSD E ROTEADOR

1. Verifique a compatibilidade do seu modem

O primeiro e mais importante passo é verificar se o seu modem ou roteador possui uma porta USB e a funcionalidade de compartilhamento de arquivos. Essa funcionalidade pode ser chamada de "Servidor de Mídia", "Servidor de Arquivos (Samba/SMB)" ou "Compartilhamento de Armazenamento". Essa informação geralmente está no manual do aparelho ou na seção de configuração online.

2. Conecte o SSD

Conecte o SSD à porta USB do seu modem. A maioria dos modens suporta sistemas de arquivos como NTFS, FAT32 ou exFAT, que são os formatos mais comuns para SSDs externos. Uma luz indicadora no SSD mostrará que ele está ligado e pronto para ser configurado.

3. Acesse as configurações do seu modem

Abra um navegador de internet no seu computador e digite o endereço de IP do seu modem na barra de endereços. Em seguida, faça login com o seu nome de usuário e senha.

4. Configure o compartilhamento de arquivos

Dentro do painel de controle do modem, localize a seção de "Compartilhamento de Arquivos" ou "USB". Habilite a função de compartilhamento e, se desejar, defina uma senha para restringir o acesso apenas a quem você permitir. Salve as configurações e reinicie o modem, se necessário.

5. Acesse sua nuvem pessoal

Sua nuvem de armazenamento está pronta! Você pode acessá-la de qualquer dispositivo conectado à sua rede, incluindo smartphones, tablets e computadores.

•No Windows: Abra o Explorador de Arquivos e digite (IP do seu modem) na barra de endereços;

•No macOS: No Finder, vá em Ir > Conectar ao Servidor e digite smb://(IP do seu modem);

•Em dispositivos móveis: Utilize um gerenciador de arquivos compatível com redes locais para se conectar ao endereço de IP do seu modem.

Dessa forma, o acesso aos arquivos será instantâneo, permitindo que você edite documentos, assista a filmes ou visualize fotos em alta resolução diretamente da unidade.

