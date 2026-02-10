Wild Rift anuncia painel especial no Galo da Madrugada, no Recife

Os jogadores poderão curtir o carnaval com itens exclusivos no Wild Rift, um bloco no meio do CBLOL e uma ação no Galo da Madrugada, no Recife.

Riot vai promover ações especiais no carnaval (Divulgação/Riot Games)

A Riot Games anunciou, na última semana, um novo capítulo do CarnaRift, uma campanha inspirada no Carnaval com o objetivo de expandir seu escopo para abraçar toda a comunidade de Runeterra, incluindo jogadores de League of Legends (PC), 2XKO e Teamfight Tactics (TFT).

Os jogadores poderão curtir o carnaval com itens exclusivos no Wild Rift, um bloco no meio do CBLOL e uma ação no Galo da Madrugada, no Recife.

“Sabemos o quão especial é ver nossa cultura representada dentro do jogo, e poucas coisas são tão brasileiras quanto o carnaval. Nos últimos anos o Wild Rift estabeleceu essa conexão por meio do CarnaWild, mas enxergamos a oportunidade de trazer os outros jogos do nosso ecossistema para a folia. O CarnaRift nos permite celebrar esse momento ao lado de todos os jogadores da nossa comunidade”, afirma Victor Hugo Capelini - Gerente de Marca na Riot Games Brasil.

WILD RIFT NO GALO

A ação no maior bloco de carnaval do mundo, o Galo da Madrugada, acontece a partir das 9h do sábado (14). Foliões poderão encontrar um grafite de mais de 25 metros de largura representando os personagens e a comunidade do Wild Rift. O desenho, do artista Zer0ff, vai preencher os muros do galpão oficial do bloco, na Avenida Sul.

BLOCO NO CBLOL

Além do Galo, Wild Rift também vai marcar presença em um bloco durante o CBLOL, na Riot Games Arena São Paulo, com entrada gratuita.

No evento, os estúdios da Riot em São Paulo estarão em ritmo de Carnaval, com música, brindes e decoração temática, além de estações de gameplay de LOL, Wild Rift e 2XKO.

SERVIÇO: Mural Galo da Madrugada (Recife)

Local: Avenida Sul, altura do nº 667 - Centro - Recife

Data: Sábado (14)

Horário: a partir das 9h

Entrada: Gratuita

SERVIÇO: 'Bloquinho CBLOL'

Local: Riot Games Arena (Av. Thomas Edison, 849 - Barra Funda, São Paulo/SP)

Data: 14 de fevereiro de 2026

Horário: A partir das 13h

Entrada: Gratuita

