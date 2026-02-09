Discord introduzirá reconhecimento facial para reforçar segurança de menores

Os adultos terão de verificar a idade para flexibilizar proteções como filtros de conteúdo e proibições de mensagens diretas

Discord ( Juca Varella/Agência Brasil)

A plataforma de mensagens Discord anunciou nesta segunda-feira (9) que implementará funções de segurança reforçadas para seus usuários adolescentes em todo o mundo, incluindo reconhecimento facial, juntando-se a outras empresas de redes sociais que introduzem novos sistemas de verificação de idade.

As medidas, que entrarão em vigor no início de março, farão com que a configuração adequada para adolescentes passe a ser a opção padrão para todos os usuários.

Os adultos terão de verificar a idade para flexibilizar proteções como filtros de conteúdo e proibições de mensagens diretas, informou a empresa.

A plataforma, com sede em São Francisco e muito popular entre fãs de videogames, usará tecnologia de estimativa de idade por reconhecimento facial e verificação de identidade por meio de fornecedores externos para determinar a idade dos usuários.

"Em nenhum lugar nosso trabalho em segurança é mais importante do que quando se trata de usuários adolescentes", disse Savannah Badalich, responsável por políticas de produto do Discord.

A empresa informou que os novos protocolos incluem proteções de privacidade e afirmou que os vídeos usados para estimar a idade nunca sairão dos dispositivos dos usuários e que os documentos de identidade enviados serão rapidamente excluídos.

O anúncio ocorre em meio a uma intensa avaliação da segurança de menores em outras plataformas e após a Austrália aprovar uma restrição ao uso de redes sociais por menores de 16 anos, medida que agora está sendo adotada por outros países.