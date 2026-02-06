'Baldur's Gate 3', jogo do ano em 2023, ganhará série da HBO por Craig Mazin

Baseado no universo do RPG Dungeons & Dragons, o jogo conta a história de um grupo de aventureiros e sua jornada fantástica até a cidade de Baldur’s Gate.

Screenshot de 'Baldur's Gate III' (Larian Studios/Divulgação)

O jogo de videogame Baldur’s Gate 3, eleito o melhor jogo do ano em 2023 no The Game Awards - o Oscar do videogame - , ganhará uma adaptação em formato de série pela HBO. O projeto está sendo encabeçado pelo cineasta Craig Mazin, responsável pelos seriados Chernobyl e The Last of Us.

Baseado no universo do RPG Dungeons & Dragons, o jogo conta a história de um grupo de aventureiros e sua jornada fantástica até a cidade de Baldur’s Gate. Produzido pelo estúdio Larian Studios em parceria com a Wizards of the Coast - empresa que detém os direitos autorais do D&D -, o game é uma continuação espiritual da duologia Baldur’s Gate e Baldur’s Gate II: Shadows of Amn, lançados em 1998 e 2000, respectivamente.

Apesar de conter um “três” no título, a trama do jogo é autossuficiente e não requer que o jogador conheça a obra original. O game se tornou famoso por sua capacidade de personalização, sua história complexa e as inúmeras possibilidades de interações e desfechos ao longo da jogatina.

A adaptação da HBO, no entanto, não recontará as múltiplas histórias do jogo, mas sim servirá como continuação dos eventos do final de Baldur’s Gate 3. “Depois de investir quase mil horas no incrível mundo de Baldur’s Gate 3, é um sonho realizado poder dar continuidade à história que a Larian e a Wizards of the Coast criaram”, afirmou Mazin em um comunicado divulgado à imprensa.

“Sou um fã devoto de D&D e da forma brilhante como Swen Vincke e sua talentosa equipe o adaptaram. Mal posso esperar para ajudar a dar vida a Baldur’s Gate e a todos os seus personagens incríveis com o máximo de respeito e carinho possível”, finalizou. Ainda no comunicado, a HBO afirma que o plano de Mazin é utilizar os personagens estabelecidos no terceiro jogo, assim como criar novos exclusivos para a série. Ainda não há data prevista para o lançamento do seriado.

A notícia, no entanto, foi recebida com apreensão por boa parte dos fãs do game. Em suas redes sociais, Swen Vincke, o CEO da Larian, afirmou que o estúdio não tem qualquer envolvimento com a adaptação. Ele, no entanto, revelou ter recebido uma ligação de Mazin antes do anúncio. “Pela conversa que tivemos, acredito que ele é um grande fã, o que me dá esperança”, revelou.

Apesar de Dungeons & Dragons ser propriedade da Wizards of the Coast, a Larian foi a responsável por toda a criação artística do jogo. O estúdio, no entanto,-tinha apenas uma licença para adaptar o universo do RPG mais famoso do mundo e, por mais que tenha criado toda a narrativa do game, não tem nenhum poder de decisão em relação ao que será feito com tal história.