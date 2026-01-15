Sem demo, showcase detalha gameplay e collabs de 'Resident Evil: Requiem'

O nono jogo da série principal da franquia recebeu mais detalhes em sua jogabilidade e collabs com grandes marcas.

Screenshot de Resident Evil: Requiem (Divulgação/Capcom)

Em showcase realizado nesta quinta-feira (15), a Capcom deu detalhes da gameplay de seu futuro e aguardado lançamento: 'Resident Evil Requiem'. O nono jogo da série principal da franquia recebeu mais detalhes em sua jogabilidade e collabs com grandes marcas.

Com apresentação de Koshi Nakanishi, diretor do game, foi revelado que a Capcom buscava um "jogo de terror genuíno" para o Leon, mas que a sensação é diferente para os dois protagonistas. Desta vez, o agente divide os holofotes com a analista do FBI Grace Ashcroft

Segundo Nakanishi, enquanto a jogabilidade com o Leon deve ser uma "evolução da ação de Resident Evil 4", a gameplay com a Grace deve se aproximar a que os fãs experimentaram no Resident Evil 2 e RE7, este último marcado pela atmosfera pesada de horror, potencializado por ser em primeira pessoa.

As perspectivas também ganharam destaque. Em 'Resident Evil Requiem' os jogadores podem mudar de primeira para terceira pessoa a qualquer momento, seja com a Grace ou com o Leon.

As dificuldades também ganharam novidades, sendo revelado que, ao jogar o modo 'Padrão - clássico', jogadores terão que gastar Ink Ribbons para salvar o game enquanto controlam a Grace. Outros detalhes como o alto grau de violência, derramamento de sangue e a possibilidade de pegar a arma dos inimigos caídos também foram revelados. Agora, Leon terá uma machadinha tática como companheira, com esta podendo ser afiada em qualquer momento do game.

Porém, fãs se desapontaram com o não-anúncio de uma demonstração do game, como é de praxe na franquia. Era esperado que a Capcom divulgasse uma demo, para que os fãs pudessem sentir um gostinho antes do lançamento, porém, a desenvolvedora japonesa nem mencionou uma versão de demonstração nos 12 minutos de showcase.

Também foi revelado que, junto ao Playstation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam e Epic Games Store, Resident Evil Requiem também será lançado no serviço de cloud gaming GeForce NOW, todos no mesmo dia, em 27 de fevereiro de 2026, graças a uma parceria com a NVidia.

COLABORAÇÕES

O diretor também detalhou as colaborações com grandes marcas, como a Porsche, fabricante de carros de luxo e a Hamilton, histórica fabricante de relógios. Usados no jogo, o Khaki Field Auto Chrono, do Leon, e o Pan Europ Automatic, da Grace, poderão ser adquiridos a partir de sextafeira, 27 de fevereiro, no mesmo dia do lançamento do game, com apenas 2.000 unidades disponíveis mundialmente.

Um Porsche Cayenne Turbo GT único foi criado com tecnologia de impressão 3D, personalizando o veículo para se encaixar no mundo do jogo. Baseado nos temas centrais de performance e sobrevivência, este SUV exclusivo aparece no jogo como o veículo de Leon.