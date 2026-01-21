Ubisoft cancela desenvolvimento de seis games, incluindo nova versão de 'Príncipe da Pérsia'

Nos últimos anos, a Ubisoft reduziu seu quadro em mais de 3 mil funcionários e fechou vários estúdios no âmbito de um plano de economia de 300 milhões de euros.

Logo da Ubisoft (Ina FASSBENDER / AFP)

A Ubisoft, gigante francesa dos videogames em plena reestruturação, anunciou nesta quarta-feira (21) o cancelamento de seis jogos em desenvolvimento, incluindo uma nova versão de seu clássico 'Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo'.

A empresa também anunciou uma reorganização em cinco entidades que reunirão parte de seus estúdios de criação, além de um novo plano de economia de pelo menos 200 milhões de euros (R$1,26 bilhão) em dois anos.

Cada nova entidade desenvolverá "um gênero criativo bem definido (...) com responsabilidade total e autonomia financeira", declarou em comunicado o diretor-geral da Ubisoft, Yves Guillemot, classificando a reorganização como uma "mudança radical".

Para maximizar a qualidade de seus títulos, o grupo anunciou o cancelamento de 'Prince of Persia: As Areias do Tempo', além de outros quatro títulos não anunciados e de um jogo para celular.

Nos últimos anos, a Ubisoft reduziu seu quadro em mais de 3 mil funcionários e fechou vários estúdios no âmbito de um plano de economia de 300 milhões de euros (R$1,89 bilhão), ao qual agora se somarão outros 200 milhões de euros (R$1,26 bilhão) em dois anos.

Para o exercício 2025/2026, a empresa prevê um prejuízo operacional de mais de um bilhão de dólares (R$5,38 bilhões), resultado também impactado pelos cancelamentos e adiamentos recentes de jogos.