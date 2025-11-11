State of Play: Com foco no oriente, PlayStation traz evento 'simpático', mas repleto

State of Play especial foi direcionado ao Japão (Divulgação)

A PlayStation realizou, nesta terça-feira (11), um State of Play especial, com foco voltado ao público japônes e repleto de novidades com alguns anúncios.

Com a transmissão toda em japonês, inclusive em estética e ritmo, a Sony também aproveitou para 'celebrar' os cinco anos do PlayStation 5, relembrando features do console e lançamentos como o PS Portal. Junto à isso, foi anunciado um monitor da marca, que terá 27" com carregador para controles embutido e um PS5 exclusivo em japonês, a ser lançado no país por 55.000 yenes (cerca de R$ 1.880 na cotação atual).

Na parte dos jogos, os maiores destaques ficaram a cargo de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, que ganhou uma data (12 de março de 2026), um novo pack para Gran Turismo 7, atualização para Monster Hunter Wilds, anúncio de um segundo beta fechado para Marvel Tokon: Fighting Souls e a revelação da primeira DLC de Elden Ring Nightreign.

Para os fãs que esperavam novidades de jogos maiores e mais conhecidos, pode ter ficado o gosto de decepção, embora a própria marca tenha divulgado que o evento só trataria de jogos com o foco oriental e produzidos na Ásia. Mesmo assim, foi um evento rápido e com muitas novidades que chamaram atenção, misturando grandes nomes como Bandai Namco e Square Enix e desenvolvedoras independentes.

Confira todos os jogos que receberam novidades no State Of Play de hoje:

-Dragon Quest VII: Reimaginated

-Inkonbini. One Story. Many Stories.

-Coffee Talk Tokyo

- BrokenLore: Unfollow e BrokenLore: Ascend

- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Novo trailer e data de lançamento

-Dynasty Warriors Origins

- Pack para Gran Turismo 7

- Motionrec - um sidescroller de ação em pixel-art

- Wandering Sword - RPG clássico com elementos de ação

- Tokyio Xtreme Racer - Série clássica de volta

- Once Upon a Katamari - DLC

- Sonic no Pac-Man World 2 - RePac

- Digimon Time Stranger - DLC

- Super Robot Wars Y - DLC

- Atualização para Monster Hunter Wilds

- Atualização para Sonic Racing: CrossWords

- Never Grave: The Witch and the Curse

- Entropy Effect X - anúncio

- Damon and Baby - RPG de ação

- RPG: KYOURAN MAKASIM

- Fate Trigger - Shooter tático

- Octopath Traveler 0 - novo trailer e demo que chega hoje, com as três primeiras horas do game

- Marvel Tokon: Fighting Souls - anúncio de segundo beta fechado novo trailer para a beta

- Elden Ring Nightreign - DLC The Forsaken Hollows

