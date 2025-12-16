Gaming é pop: dos clássicos aos lançamentos, games animaram público na CCXP25

CCXP25 aconteceu entre 4 e 7 de dezembro. (Divulgação/CCXP)

A CCXP, maior evento de cultura pop da América Latina, serve como palco de muitas variedades dentro do mundo geek. Para além dos quadrinhos, histórias fantásticas e encontro de fãs com seus ídolos, o espaço também serve para marcas de tecnologia e games apresentarem novidades ao público, trazendo ativações que mostram interação com o mundo pop.

Nessa CCXP25 pôde se ver como o evento buscou convergir diferentes marcas a levarem seu melhor para trazer o público para perto, seja nas ativações, anúncios e brindes, queridinhos da audiência. A presença de gigantes da tecnologia no evento, tanto em hardware, software e lançamento de games foi um exemplo disso.

Nintendo e Xbox, grandes nomes da indústria de games, marcaram presença com estantes que atraíram a atenção de grande parte dos milhares de fãs que estiveram na SP Expo.

A gigante japonesa levou um estande com nove jogos divididos em 60 estações, entre Switch e Switch 2, seu console mais recente. Os games iam desde Kirby Air Riders e Mario Kart World até o Just Dance 2026 e o EA FC. O de dança, por sua vez, tinha um espaço especial, onde duplas eram formadas para se apresentar juntas em uma música a sua escolha. Além disso, fãs podiam tirar foto com Mario, Luigi e outros personagens, além de receber uma bolsa especial com a logo do Nintendo Switch 2.

Sua concorrente, a Xbox, não ficou atrás. A marca americana explorou estúdios como Activision, Blizzard, Bethesda e seu serviço de assinatura, o Game Pass. Por meio de mais de 20 estações, onde jogadores podiam conferir o Xbox Series X e os lançamentos ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, fãs tiveram a chance de testar títulos que iam de Indiana Jones: O Grande Círculo e Clair Obscur: Expedition 33 até Call of Duty: Black Ops 7 e Ninja Gaiden 4.

Além dos games, boa parte do estande da Xbox era dividido com Fallout, game da Bethesda que ganhou uma série da Amazon. Com foco nas duas produções, jogo e seriado se encontraram em ativações e atrações, que incluiam um tiro ao alvo, presença de dois dos maiores personagens do show e Fallout 76 podendo ser jogado em notebooks no estande.

Para além das grandes marcas com seus consoles e games exclusivos, a Capcom esteve presente com um estande dividido em três ativações.

Primeiro, uma mini arena com um telão convidava os jogadores, uma dupla de cada vez, a uma disputa no Street Fighter 6, onde eram oferecidos brindes ocasionais como bottons e camisetas especiais da franquia. O espaço reuniu fãs do game de luta, que comentavam as partidas e aproveitavam para conversar sobre o jogo enquanto esperavam na fila. No meio, mais discreto, um hóquei de mesa temático de Devil May Cry também incentivava a disputa entre fãs. Porém, sem dúvidas, a ativação mais disputada foi um escape room temático de Resident Evil. A atividade em si não tinha muita referência aos games, mas o clima tenso e a pressão feita pela apresentação funcionou bem, tendo em mente que o ‘quebra-cabeças’ não era tão desafiador, ainda mais que era jogado em grupos de cinco. Os brindes, três cards estilizados das personagens femininas da franquia, eram bonitos e bem feitos, e acabaram agradando o público.

RAGNAROK E O MUNDO ONLINE

Estande do Ragnarok recebeu centenas de fãs durante o evento (crédito: DP)

Ragnarok, único MMORPG dessa lista e que está há mais de 20 anos online, levou um estande que fez seus fãs celebrarem. Em um espaço ‘confy’, jogadores novos se misturavam aos antigos para conferir as ativações, como estátuas dos Doram, raça parecida com felinos, e disputar brindes, como um café com embalagem especial, um dos itens mais visados da CCXP25.

Rob Vitorino, gerente de marketing Latam da Gravity Corp e Cauê Santos, produtor de Ragnarok, contaram ao Diario que o estande foi montado pensando, principalmente, na interação com a comunidade. “A gente entende que muitos desses jogadores novos são frutos de tios, de pais, primos, irmãos mais velhos, que tem essa troca, esse boca a boca. A gente acredita muito nessa proximidade, a gente tá sempre batendo papo com a comunidade. A gente criou dinâmicas especiais para que a comunidade possa ter um espacinho a sós com o produtor do jogo. Eles começam a entender que do lado de cá existem pessoas extremamente apaixonadas pelo jogo, que se importam com o que estão fazendo e tentam sempre trazer a melhor experiência para eles”, explica Vitorino.

Com o estande sempre cheio, o público se dividia entre curiosos, jogadores antigos e novos fãs, que buscavam se inserir mais ainda no mundo do ‘Rag’, como o game é popularmente conhecido. Idealizador dos produtos, Santos agradeceu a presença da comunidade e demonstrou querer fazer muito mais: "A gente tenta trazer um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de uma classe nova, um pouquinho do competitivo, os brindes, o começo da jornada. Claro, com tempo e com mais orçamento, óbvio que a gente gostaria de fazer parque de diversões do Ragnarok. Quem sabe numa próxima CCXP, a gente quer um ‘Ragnarok Land’" brinca.

GAME 100% BRASILEIRO SE UNIU AO TECH

Estande da Lenovo trouxe jogo 100% brasileiro (crédito: Divulgação/Lenovo)

Outro destaque dos games foi a participação da Lenovo que, junto a Iron Studios, deu mais detalhes de Residiuum Tales of Coral, jogo com temática punk e fantasia 100% brasileiro.

O anúncio oficial do game marca uma nova fase para ambas as marcas, cuja parceria pretende fomentar mais o mercado brasileiro de tecnologia e games. A Iron Games, braço da Iron Studios, é a responsável por toda a parte de criação: visuais, sprites, história, entre outros pilares. Enquanto isso, a Lenovo, por meio da sua linha Legion, fica a cargo da tecnologia de hardware, processamento de som e áudio, destacando também sua parte de Inteligência Artificial.

“A gente tem que estar aqui, é aqui onde acontece o gaming no Brasil, é um evento que todo mundo vem, tanto do Brasil quanto de fora. E essa parceria foi sensacional para mostrar não só que a gente tem o hardware, mas também estamos na tecnologia por trás do desenvolvimento do jogo”, afirmou Hildebrando Lima, diretor de P&D da Lenovo, ao Diario.

Todas as ativações presentes flutuavam ao redor de Residiuum. Os visitantes podiam testar o game em laptops da série Legion, ver desenvolvedores do game trabalharem ao vivo no título e participar de games que ofereciam brindes, como uma versão ‘creepy-cute’ do dragão mascote da Lenovo, redesenhado para imitar os boogie bears de Residiuum, que também estavam presentes como estátuas gigantes onde visitantes tiravam fotos.

Também explorando o viés da gamificação, a Google, através da ‘arena Gemini’, promoveu uma competição entre seu público. Com direito a brindes como bolsa, meia e cordão para celulares, os participantes eram convidados a criarem um personagem em uma emulação de card game.

Primeiro, escolhia-se o nome, então uma câmera escaneava o rosto do participante e epois a classe (como arqueiro espacial ou pirada hacker) era escolhida. Assim, com a ajuda do Nano Banana, gerador de imagens de IA e editor de fotos do Gemini, uma carta era criada levando em conta as escolhas do gerador.

Funcionando de dois em dois, as duas cartas geradas competiam no final, quando o ganhador tinha o direito de escolher o brinde de preferência. Além disso, uma versão impressa da carta era apresentada ao participante.

A arquitetura do espaço foi o grande destaque da arena, com painéis de LED iluminando o ambiente circular. Uma redoma no teto, onde uma projeção era feita pelo lado de dentro, também chamava atenção do lado de fora, já que o estande preto chamava a atenção ante as cores vibrantes das outras marcas.



CCXPLAY

Espaço CCXPlay reuniu gamers para relembrar jogatinas antigas (crédito: CCXP/Divulgação)

Ao lado do estande da Xbox, a RedBull foi responsável por uma arena de games e imersão em esportes, com ativações relacionadas a Formula 1 e algumas estações com consoles para os visitantes competirem entre EA FC 26 e Street Figther. A marca montou uma fila de cockpits para que fãs pudessem testar o F1 25 tendo a experiência de ter um volante para controlar os carros.

Porém, o maior destaque foi a área de fliperama, que levou muitos fãs a relembrar a época dos games de corrida, pinball mecânico, tiro e luta, onde os velhos botões de mesa e joysticks moviam os personagens com a melhor modelação disponível nos anos 80 e 90.

COLECIONADORES

Para além das novidades, lançamentos e games online. A CCXP25 também tinha espaço para os colecionáveis, que veem seu mercado crescer ano após ano incentivado por gamers antigos que querem relembrar as jogatinas da infância ou novos jogadores que buscam as bases dos jogos que amam.

Adauto Oliveira, responsável pela World Colecionáveis, um dos representantes no evento, ressaltou a importância da presença de games antigos na CCXP. “É um evento maravilhoso. Eu acho que interliga muito o game com o mundo geek. E a gente tá falando do maior evento geek da América Latina”, reconheceu.

Localizado no Magic Market, área especial para lojistas oferecerem seus produtos geeks para o público, o estande se destacava pela presença de jogadores de várias idades. “Aqui fica uma coisa com mais fácil acesso. A pessoa pode vir ter aquela nostalgia de folhear que nem na locadora, que era algo muito comum na época. A pessoa tem uma coisa mais perto ali para pegar. Um game boy color na caixa, a pessoa poder encostar, tocar. A gente acaba complementando o evento e agregando cada vez mais trazendo esse tipo de conteúdo e esses itens como atração e para vendas também”, afirma.