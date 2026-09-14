Lula sanciona projeto sobre o Move Brasil nesta segunda-feira (14)

O presidente encontrará a ministra da Casa Civil pela manhã e, à tarde, além de homologar a proposta, comandará uma reunião com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda em Brasília nesta segunda-feira (14). Pela manhã, Lula recebe a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada.

Já na parte da tarde, no Palácio do Planalto, o presidente sanciona o projeto que institui linhas de financiamento para veículos novos no âmbito do Programa Move Brasil e comanda reunião com a participação de Belchior e dos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti.

Confira a agenda completa do presidente:

- 11h30 Reunião com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada;

- 14h40 Reunião com o secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, no Palácio do Planalto

- 15h00 Sanção do PLV nº 10/2026, que institui linhas de financiamento do Programa Move Brasil para veículos novos, no Planalto;

- 16h30 Reunião com Belchior e os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti, no Planalto.