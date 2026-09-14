Lula sanciona projeto sobre o Move Brasil nesta segunda-feira (14)
O presidente encontrará a ministra da Casa Civil pela manhã e, à tarde, além de homologar a proposta, comandará uma reunião com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti
Publicado: 14/09/2026 às 08:36
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Ricardo Stuckert)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda em Brasília nesta segunda-feira (14). Pela manhã, Lula recebe a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada.
Já na parte da tarde, no Palácio do Planalto, o presidente sanciona o projeto que institui linhas de financiamento para veículos novos no âmbito do Programa Move Brasil e comanda reunião com a participação de Belchior e dos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti.
Confira a agenda completa do presidente:
- 11h30 Reunião com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, no Palácio da Alvorada;
- 14h40 Reunião com o secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, no Palácio do Planalto
- 15h00 Sanção do PLV nº 10/2026, que institui linhas de financiamento do Programa Move Brasil para veículos novos, no Planalto;
- 16h30 Reunião com Belchior e os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti, no Planalto.
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