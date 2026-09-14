PF apura tráfico de influência em tribunais superiores

Polícia Federal apura crimes de corrupção e tráfico de influência ligados a emendas parlamentares; investigados teriam negociado resultados de processos

Agentes da Polícia Federal cumprem mandados em operação que apura corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Transparência nesta segunda-feira (14). A ação apura possíveis crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada em dezembro de 2025 sobre irregularidades na destinação de emendas parlamentares.

As investigações indicam que integrantes do grupo teriam negociado o pagamento de valores expressivos com terceiros. Os pagamentos estariam condicionados ao resultado de processos em andamento, sob o pretexto de influenciar decisões judiciais.

Segundo a apuração, não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos investigados.