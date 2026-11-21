Segundo Lula, ele não está participando diretamente da organização do evento e terá como compromisso oficial comparecer à cerimônia no Congresso Nacional, onde tomará posse para um novo mandato

A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG) (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou neste sábado (21/10) que a primeira-dama Janja da Silva será a coordenadora da cerimônia de posse presidencial. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG).

Segundo Lula, ele não está participando diretamente da organização do evento e terá como compromisso oficial comparecer à cerimônia no Congresso Nacional, onde tomará posse para um novo mandato."Eu não estou cuidando da posse. A Janja que vai ser a coordenadora. Só tenho o meu compromisso oficial que é ir no Congresso tomar posse", afirmou o presidente.





Lula também disse que pretende conversar com o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), para tentar antecipar os ritos da posse no Parlamento para o período da manhã. Nas cerimônias anteriores, a sessão solene ocorreu à tarde.

A posse presidencial de 2027 será realizada em 5 de janeiro. A mudança faz parte de uma alteração no calendário eleitoral estabelecida por uma Emenda Constitucional, que modificou as datas de posse dos chefes dos Executivos federal e estaduais. Até então, tanto o presidente da República quanto os governadores assumiam os cargos no dia 1º de janeiro.

A mudança faz parte de uma alteração no calendário eleitoral estabelecida por uma Emenda Constitucional. Até então, as posses do presidente da República e dos governadores ocorriam no dia 1º de janeiro.