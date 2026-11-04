Posse de Lula movimenta caravanas em Pernambuco e amplia procura por viagens a Brasília

Em 2027, pela primeira vez na história do país, a cerimônia de posse presidencial será realizada no dia 5 de janeiro (Foto: Ricardo Stuckert.)

A cerca de dois meses para a cerimônia de posse do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores já iniciaram os preparativos para acompanhar de perto o momento histórico. Em Pernambuco, as caravanas se multiplicam e mobilizam de empresas de turismo a eleitores independentes que assumem a responsabilidade de atender a uma demanda coletiva.

Para o professor e assessor parlamentar Deivyson Rodrigo, que mora na cidade de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, a iniciativa partiu do estímulo de colegas filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT). Desde 2020, ele é proprietário de uma empresa de turismo focada em passeios no litoral nordestino.

“Agora no pós eleição, [fomos] incentivados pelo pessoal do PT aqui de Barreiros e Tamandaré. Disseram: ‘por que não coloca um ônibus para a gente fazer [a caravana]? Mas, no primeiro momento, estava tudo muito difícil por questão de demanda e oferta lá em Brasília”, afirmou.

O alto custo da hospedagem na capital federal motivou Deivyson a buscar alternativas que evitassem repassar o investimento elevado para o público da caravana. Dessa forma, a opção foi utilizar como base de apoio o município de Formosa, em Goiás, localizado a cerca de 80 quilômetros de Brasília.

O mesmo obstáculo foi enfrentado pelo designer Pedro Coelho, que mantém uma loja temática com produtos vinculados ao líder petista. Organizador de uma caravana que parte do Recife, Pedro recorreu ao apoio logístico do Centro Técnico Educacional (CTE) da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), localizado no município de Luziânia, em Goiás, a cerca de 60 quilômetros do local da cerimônia, para hospedar os participantes da caravana.

“Devido à alta demanda de hotelaria e traslado, a gente correu muito cedo. Quando eu tomei a decisão de fazer uma caravana, fui atrás de tudo. Eu também tenho muitos parceiros e contatos, então fui atrás de um lugar que eu fiquei da outra vez para ser parceiro”, afirmou. Em janeiro de 2023, com a loja recém-criada para o período eleitoral, Pedro viajou por conta própria para a posse de Lula como forma de comemorar o sucesso nas urnas e no empreendimento.

A caravana organizada por Vanessa Pessoa, proprietária da VP Turismo, também encontrou dificuldades no que se refere à hospedagem em Brasília. O trajeto com saída de Petrolina, no Sertão do estado, prevê o retorno logo após o fim da cerimônia, com apenas uma pausa a ser definida em uma cidade vizinha ao longo do roteiro. “O nosso percurso é levar até a posse, quando finalizar o momento, a gente retorna. Em consequência dessa situação, a gente não conseguiu hospedagem na própria Brasília”, explica.

Mudança de data é vista como benéfica

Em 2027, pela primeira vez na história do país, a cerimônia de posse presidencial será realizada no dia 5 de janeiro. Até então, o evento acontecia no dia 1º de janeiro. A alteração é vista com bons olhos por Deivyson, uma vez que a nova data evita a concorrência com a virada de ano.

“Dia 31 [de dezembro] há muita confraternização familiar, onde as pessoas viajam para a casa de um parente, do filho, da mãe, do pai, quer passar a virada junto. E essa posse no dia 5 [de janeiro], por ser uma posse histórica, vai ser muito importante para que essas pessoas, que vão virar o ano com a família, possam ter a oportunidade de ir. Tanto que nós estamos saindo de Pernambuco no dia 2 [de janeiro]”, avaliou.

Pedro também entende a mudança como positiva, com base na sua própria experiência vivida durante a última cerimônia. “Na outra posse, muita gente teve que abdicar. Eu, por exemplo, abdiquei de estar com a minha família para participar desse momento. Como era muito histórico, algo muito aguardado, que eu trabalhei muito para isso, todos da minha família me apoiaram. Mas a aceitação agora é bem melhor, porque a galera consegue se organizar, se planejar”, afirmou.

Ônibus lotados

O número crescente de interessados em participar das caravanas vem gerando para as caravanas a necessidade de ampliar a oferta de veículos. “ Estamos com um ônibus e o segundo quase lotado. Estamos querendo colocar o terceiro, só precisamos ver a questão da disponibilidade de hospedagem”, afirma Vanessa, que organiza uma das caravanas com saída de Petrolina. O mesmo cenário é apontado por Deivyson, cuja caravana está perto de esgotar o segundo ônibus.

Já na excursão articulada por Pedro, a expectativa também é de um público elevado. “Tem muita gente compartilhando com os amigos, familiares para dar um retorno coletivo. Uma pessoa mandou uma mensagem que quer cinco vagas, vai com a família. Tinha falado ontem, agora ela voltou para confirmar. Então, certamente, nós vamos sair com dois ônibus. A procura é bem grande. A questão mesmo das pessoas é trabalho, orçamento. Mas tem muita gente lutando assim para viver esse momento”, declarou.

PT deve apoiar iniciativas

A secretária de comunicação do PT de Pernambuco, Sheila Oliveira, aponta que a legenda emitiu uma orientação nacional para fornecer suporte às caravanas que estão sendo articuladas por todo o país. “Muitos grupos já nos procuraram, falaram que estavam fazendo cotação de ônibus, de avião, de hospedagem. Nós vamos dar o suporte que for possível pelo partido, mas está acontecendo de forma muito orgânica dos próprios grupos”, afirmou.

O diretório estadual do partido ainda não realizou um levantamento das iniciativas que já estão em andamento. Os direcionamentos mais detalhados devem ser discutidos na primeira reunião da executiva estadual da sigla, prevista para acontecer nesta quinta-feira (5). No entanto, Sheila avalia que Pernambuco deve ser um dos estados de maior presença na posse presidencial, uma vez que as atividades na campanha eleitoral teriam fomentado um clima positivo.

“Pernambuco foi um dos estados mais mobilizados durante o segundo turno, com várias atividades. Nós também tivemos um aumento de filiação do partido aqui. [Tivemos] uma grande vitória, passamos de um para três deputados federais, de três para cinco estaduais. Então tem um um volume efervescente, digamos assim, da militância animada para ir à posse”, avaliou.