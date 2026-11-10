GDF inicia planejamento integrado para a posse presidencial em janeiro de 2027

Ação nesta terça-feira (10) reuniu representantes de órgãos distritais e federais para alinhar estratégias para o grande evento em 5 de janeiro

Coordenada pela SSP-DF, a reunião permitiu avaliar experiências de eventos anteriores, especialmente da posse presidencial de 2023 (SSP-DF)

A segurança da população, a integração entre as instituições e a organização dos serviços essenciais estão entre as prioridades do planejamento para a posse presidencial de 2027. Com esse objetivo, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) reuniu, nesta terça-feira (10), representantes de órgãos distritais e federais para dar início à construção conjunta das estratégias de atuação durante as cerimônias oficiais.

O encontro marcou uma importante etapa de articulação institucional. A proposta é antecipar demandas, definir responsabilidades e estabelecer estratégias que garantam a segurança das autoridades brasileiras e estrangeiras, dos moradores do Distrito Federal e dos visitantes que deverão acompanhar a programação.

Coordenada pela SSP-DF, a reunião permitiu avaliar experiências de eventos anteriores, especialmente da posse presidencial de 2023, e discutir medidas voltadas à organização dos acessos, à circulação do público, ao transporte coletivo, à assistência à saúde e à resposta a possíveis emergências.

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O secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, destacou que o planejamento antecipado e a atuação integrada são fundamentais para a realização de um evento dessa dimensão.

“Brasília é a capital do país e será, mais uma vez, o centro das atenções nacionais e internacionais. Nosso compromisso é trabalhar de forma antecipada, integrada e responsável para garantir que a posse presidencial aconteça com segurança, organização e tranquilidade. Estamos reunindo instituições com diferentes competências para construir um planejamento que contemple não apenas a proteção das autoridades, mas também a segurança, a mobilidade e o bem-estar de toda a população”, afirmou o secretário.

Planejamento



A reunião contou com representantes da Presidência da República, incluindo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o cerimonial e a Secretaria de Comunicação Social (Secom), além do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Planalto e da Coordenação de Segurança de Área, da Aeronáutica, do Ministério das Relações Exteriores, da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Ministério Público.

Na esfera distrital, participaram representantes da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), do Departamento de Trânsito (Detran-DF), da Secretaria de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Vigilância Sanitária, do Metrô-DF, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e da Secretaria de Cultura.

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Entre os principais pontos discutidos, esteve a necessidade de compatibilizar os planos operacionais das instituições, estabelecer fluxos de comunicação e definir responsabilidades, de modo a garantir respostas coordenadas e evitar sobreposição de atribuições.

A programação das cerimônias oficiais e das atividades culturais também foi apresentada de forma preliminar. Os horários e a sequência dos eventos ainda dependem de confirmação e serão considerados no dimensionamento dos efetivos, das estruturas de atendimento e dos serviços disponibilizados à população.

Segurança e atenção ao público



Um dos principais focos do planejamento é a organização da circulação de pessoas na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, locais que tradicionalmente concentram grande público durante a posse presidencial.

Foram discutidas alternativas para melhorar os acessos, prevenir aglomerações, facilitar a saída dos participantes e assegurar corredores para o atendimento de emergências. A acessibilidade também recebeu atenção, com propostas voltadas às pessoas com deficiência, idosos e participantes com mobilidade reduzida.

Na área de mobilidade, as instituições avaliaram possibilidades para organizar o transporte coletivo, a circulação de caravanas, os estacionamentos e a integração com o metrô. A eventual gratuidade do transporte público foi mencionada durante o encontro, mas ainda depende de definição.

Outro ponto considerado estratégico foi a estrutura de atendimento à saúde. Representantes da Secretaria de Saúde, do Samu e do Corpo de Bombeiros discutiram a necessidade de dimensionar postos médicos, ambulâncias e equipes de emergência, garantindo assistência aos participantes sem comprometer os atendimentos nas demais regiões administrativas.

A oferta de água e a instalação de pontos de hidratação também integraram as discussões, especialmente diante da possibilidade de temperaturas elevadas e da permanência prolongada do público nos locais das cerimônias.

Estruturas, autoridades e comunicação



O planejamento contempla ainda a recepção de autoridades nacionais e delegações estrangeiras. O Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal destacaram a importância da articulação entre os órgãos responsáveis pela proteção e pelo deslocamento dessas comitivas, considerando a possibilidade de uma participação internacional expressiva.

O Corpo de Bombeiros ressaltou a necessidade de antecipar a montagem das estruturas para permitir a realização das inspeções e vistorias técnicas. Também foram abordados o dimensionamento das brigadas de incêndio, as condições de evacuação e a compatibilização dos espaços com os serviços de emergência.

A Vigilância Sanitária apresentou orientações relacionadas à segurança dos serviços de alimentação e das estruturas de atendimento, enquanto os demais órgãos discutiram a organização do comércio ambulante e a possibilidade de aproveitamento de estruturas utilizadas nas festividades de fim de ano.

A comunicação com a população foi apontada como parte essencial do planejamento. A proposta é que as informações sobre acessos, transporte, estacionamentos, objetos permitidos e proibidos e serviços disponíveis sejam divulgadas com antecedência, inclusive para pessoas que virão de outros estados.

Próximas etapas



A partir desta primeira reunião, o planejamento será aprofundado em encontros temáticos, com a participação dos órgãos responsáveis por cada área. O objetivo é detalhar as necessidades operacionais, consolidar atribuições e construir protocolos integrados para a realização das atividades.

A articulação também contemplará a cerimônia de diplomação, que antecede a posse presidencial, e contará com planejamento específico, em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral e as demais instituições envolvidas.

As propostas apresentadas nesta terça-feira ainda estão em fase de avaliação. As definições relacionadas à mobilidade, aos acessos e a eventuais alterações na rotina da cidade serão divulgadas oportunamente pelos órgãos competentes.

*Com informações da SSP-DF

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