Os nomes cotados e os desafios na montagem do alto escalão do governo Lula em 2027

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante discurso após o resultado das eleições (Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Após garantir a reeleição no último domingo (4), o presidente chega ao seu quarto mandato em 2027. No centro das discussões do xadrez político do petista está a composição ministerial. De acordo com a análise do cientista político Fábio Chap, as próximas semanas serão decisivas para decifrar os rumos do Executivo nacional.

Ao Diario de Pernambuco, Chap salienta que o tom do novo mandato do petista dependerá de três eixos fundamentais: a relação com o Congresso Nacional, o desenho da Esplanada dos Ministérios e o frágil equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e as promessas de campanha.

Para o especialista, os primeiros termômetros da articulação política do Planalto serão a postura do governo Lula sobre o comando do Congresso, logo, o apoio ou não à recondução de Davi Alcolumbre no Senado e de Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Fábio menciona a possibilidade de o governo lançar uma candidatura própria para as Mesas Diretoras.

"Provavelmente o Lula vai estar priorizando a mobilização popular, o legado, a biografia dele e não uma mera governabilidade pontual. Inclusive, essa é a expectativa da ala mais à esquerda, que tanto se mobilizou para que o Lula fosse reeleito agora nesse segundo turno disputado."

No entanto, a escolha por nomes tradicionais, conforme análise do especialista, revelaria que "Lula sabe que, se ele não tiver uma acomodação partidária ali, ele pode dificultar ainda mais a governabilidade no Lula 4 em relação ao mandato anterior".

Na análise de Alex Ribeiro, também cientista político, a composição do alto escalão deverá ser pautada na necessidade de construir uma sustentação política sólida. "Será necessário administrar os interesses de diferentes partidos que integram sua base. A expectativa é de uma renovação parcial do ministério, preservando nomes de confiança e incorporando lideranças capazes de facilitar o diálogo com o Congresso".

O xadrez ministerial

Para Ribeiro, a disputa ministerial deve ocorrer nas áreas responsáveis pela articulação política, condução econômica e coordenação administrativa. "A Casa Civil terá papel importante na organização das ações do governo, enquanto a Fazenda continuará no centro das decisões econômicas. Relações institucionais serão essenciais nas negociações parlamentares. Já a Comunicação ganhará destaque pela necessidade de ampliar a presença do governo no debate público, como nas plataformas digitais".

Já de acordo com Fábio Chap, o Ministério da Casa Civil desponta como o grande impulsionador para a sucessão presidencial de 2030. Para a pasta, segundo Chap, o nome de Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação, aparece como o mais cotado e, como isso, "seria preparado para a sucessão presidencial".

Sobre o ex-ministro da Educação, Alex destaca que a escola indicaria a valorização de "um perfil com experiência de gestão e capacidade de negociação".

Outro nome é ventilado nos bastidores, é de Rafael Fonteles (PT-PI). Contudo, Fábio pondera: "Seria até estranho um governador recém-eleito abdicar do cargo para compor a equipe ministerial, o que não seria bem visto pela população do Piauí".

Em contraponto, Alex Ribeiro aponta que Fonteles poderia representar uma "orientação econômica voltada ao desenvolvimento e ao equilíbrio das contas públicas."

A possível recomposição do Ministério da Fazenda apresenta um impasse conceitual e político, conforme Chap. Ao Diario de Pernambuco, ele o questiona sobre o rumo da economia. "A gente vai ter um ministro da Fazenda que vai fazer ajuste fiscal? A gente vai ter um ministro da Fazenda que vai esquerdar um pouco mais e vai conseguir de fato cumprir todas as promessas de campanha do Lula?"



Na área de comunicação, a aposta passa por uma divisão estratégica. Segundo relato pelo especialista, "a SECOM tende a ser dividida entre SECOM offline, chamemos assim, e a SECOM digital", com a projeção de que "Janones assumiria uma espécie de SECOM 100% focada no digital".

A configuração mostraria "um Lula muito mais aberto para a comunicação digital, um Lula que a gente sabe que é analógico, um Lula que demorou até o segundo turno para acordar para a importância do digital".

Pernambucanos

Além disso, a relação histórica e familiar de Lula com Pernambuco traz figuras de peso para o tabuleiro ministerial, de acordo com Fábio Chap. À reportagem, ele ressalta a boa relação do chefe do Executo Nacional com as famílias Arraes e Campos. "O mais provável é que João Campos seja acomodado numa equipe ministerial, porém, eu não acredito que seria para pensar algum tipo de projeção política", pondera. Sobre Marília Arraes e Humberto Costa, Chap explana que seria importante "tê-los no Senado para combater as decisões e os caminhos do PL na Casa Alta.

Para Alex, o ex-prefeito do Recife permanece como uma liderança de expressão nacional dentro do PSB. "Sua possível participação no governo federal poderia representar uma oportunidade de ampliar sua atuação política e fortalecer a presença do partido na administração. Mais do que uma compensação eleitoral, essa movimentação poderia integrar uma estratégia de reposicionamento de João Campos no cenário nacional, inclusive pensando nas disputas futuras."

Atualmente, o alto escalão do Governo Federal é composto por cinco pernambucanos: Wolney Queiroz (PDT), ministro da Previdência Social; José Múcio Monteiro, ministro da Defesa; Luciana Santos (PCdoB), ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação; André de Paula (PSD), ministro da Agricultura e Pecuária; e Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações.

"Estar próximo do presidente durante a campanha não significa ocupar uma posição privilegiada no governo. A contribuição efetiva será percebida na capacidade dessas lideranças de participar das decisões, conquistar espaços relevantes e defender interesses regionais. Portanto, a presença tem significado político, mas sua importância concreta dependerá dos próximos movimentos", salienta.

Peso do PSB

Chap resume que "o peso real do PSB hoje no governo Lula se concentra totalmente em Geraldo Alckmin e Simone Tebet". Há também outros nomes dentro da sigla, como Márcio França e João Campos, presidente nacional. "Dificilmente vai ter espaço para muito além desses já citados", observa.

"A gente não pode esquecer que Flávio Dino foi indicado ao STF pelo Lula, principalmente pelo risco que ele representava ao PT. Dino, que estava filiado ao PSB, enquanto o ministro da Justiça, seria um caminho muito interessante para a esquerda apostar ali em 2030."

Nesse contexto, Alex Ribeiro observa que a distribuição dos ministérios dependerá de negociações mais amplas, envolvendo o núcleo pertista e outras forças partidárias. "Lula precisará reconhecer a importância do PSB sem deixar de contemplar legendas que possam contribuir para a aprovação de projetos no Congresso. O equilíbrio entre esses interesses será fundamental."

Ao Diario de Pernambuco, Ribeiro ressalta que as escolhas para a composição do ministério durante o quarto mandato de presidente Lula podem ter reflexo na disputa municipal de 2028, como também na formação de novas lideranças nacionais visando 2030.

"A combinação entre permanência e renovação pode contribuir para dar estabilidade ao governo e ampliar sua capacidade de articulação. A experiência dos atuais ministros favorece a continuidade administrativa, enquanto novos integrantes podem trazer apoio político e diferentes perspectivas de gestão. O problema poderá surgir caso a distribuição de cargos seja orientada por interesses partidários", finaliza.







