Prefeito do Recife, Victor Marques: "Dia histórico para a democracia do nosso país!"

Prefeito do Recife votou pela manhã neste domingo (25) (Reprodução/Redes sociais)

O prefeito Victor Marques (PCdoB) votou pela manhã neste domingo (25), na Escola Municipal Paroquial Cristo Rei, localizada no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife. Victor conversou com eleitores no local antes de se dirigir à sua seção. Em suas redes sociais, ele destacou que se trata de um dia histórico para a democracia brasileira.

"Já exerci meu direito ao voto e quero reforçar a importância desse momento. A democracia é uma conquista do povo brasileiro, construída com luta, e que precisa ser respeitada e fortalecida todos os dias", afirmou o gestou municipal.

Ele acrescentou em sua postagem que cada voto importa neste disputado segundo turno. "Que a gente siga valorizando nossas instituições, respeitando as diferenças e defendendo a democracia. Saia de casa e vote. Exerça sua cidadania!", incentivou o prefeito do Recife.