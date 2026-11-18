Ao defender a destinação de recursos federais para o novo parque, Victor Marques citou a duplicação da Ladeira da Cohab como exemplo das intervenções realizadas na região

Prefeito Victor Marques articula emendas parlamentares para construção do Parque do Ibura (Chico Ferreira/Divulgação)

A Prefeitura do Recife iniciou uma articulação com a bancada federal de Pernambuco para obter recursos destinados à construção do Parque do Ibura, na Zona Sul da capital. O projeto, que prevê uma área de lazer e convivência de 23,1 mil metros quadrados, foi apresentado pelo prefeito Victor Marques (PCdoB) a parlamentares pernambucanos durante reunião realizada nesta terça-feira (17), em Brasília. A proposta está concluída e, segundo a gestão municipal, próxima da fase de licitação das obras.

“A gente entende que o Parque do Ibura é um investimento importante para uma população que hoje enfrenta uma distância muito grande para acessar equipamentos desse tipo. É um investimento muito certeiro para dar qualidade de vida para as pessoas do Ibura, da Cohab e do Jordão”, afirmou o prefeito.

A iniciativa busca ampliar a oferta de espaços públicos de esporte, cultura e lazer em uma região que reúne cerca de 128 mil moradores dos bairros do Ibura, da Cohab e do Jordão. O empreendimento será implantado às margens da Ladeira da Cohab, cuja duplicação foi entregue em maio deste ano, e contará com 15 espaços e equipamentos destinados a diferentes faixas etárias.

Entre as estruturas previstas estão quadras poliesportiva e de areia, Academia Recife, Academia das Cidades, espaços para futmesa e skate, piscina, parque aquático, áreas infantis, praça e anfiteatro. O projeto também contempla a instalação de passarela, elevadores e um mirante, soluções destinadas a facilitar a circulação em um terreno marcado por acentuada inclinação.

A proposta tem como referência intervenções urbanas realizadas em Medellín, na Colômbia, cidade conhecida pela implantação de equipamentos públicos em áreas de relevo acidentado. No Recife, a intenção é aproveitar as características do terreno para integrar estruturas de lazer e convivência a uma região historicamente marcada pela oferta limitada desses serviços.

De acordo com a Prefeitura, os bairros contemplados concentram 8,6% da população recifense. Durante a apresentação aos parlamentares, Victor Marques destacou a necessidade de aproximar os equipamentos públicos dos moradores, reduzindo os deslocamentos para outras áreas da cidade.

Adesão de parlamentares pernambucanos

A reunião em Brasília foi conduzida pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), líder da bancada pernambucana na Câmara dos Deputados. Participaram ainda os deputados Pedro Campos (PSB), Maria Arraes (PSB), Silvio Costa Filho (Republicanos), Waldemar Oliveira (Avante) e Pastor Eurico (PL), além de representantes de senadores e de outros integrantes da bancada do estado.

Ao defender a destinação de recursos federais para o novo parque, Victor Marques citou a duplicação da Ladeira da Cohab como exemplo das intervenções realizadas na região. Segundo o prefeito, cerca de 56 mil passageiros de ônibus circulam diariamente pelo trecho.

“É uma área onde a gente tem colocado muita energia. Recentemente, entregamos a duplicação da Ladeira da Cohab, por onde passam por dia, só em linhas de ônibus, 56 mil pessoas. É mais que a população de muitas cidades de Pernambuco. Então, entendemos que o Parque do Ibura é um projeto estratégico, que chega para somar a essas ações que já têm sido realizadas”, declarou.