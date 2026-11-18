A chefe do Executivo estadual salientou que, embora seja legítima a prerrogativa da União de deliberar sobre seus próprios pacotes e orçamentos, a recente decisão passa por cima do planejamento financeiro dos estados

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Miva Filho/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) voltou a criticar o ajuste fiscal do Governo Federal. Em entrevista ao Ponto de Vista, transmitido na manhã desta quarta-feira (18) no canal Veja+ no YouTube, a chefe do Executivo estadual salientou que, embora seja legítima a prerrogativa da União de deliberar sobre seus próprios pacotes e orçamentos, a recente decisão passa por cima do planejamento financeiro dos estados.

Na ocasião, Raquel Lyra citou perdas de aproximadamente R$ 100 milhões nos próximos quatro anos, decorrentes de reflexos da Lei Kandir, e do adiamento de pagamentos referentes a débitos passados, além de alterações na compensação previdenciária. "O Estado não consegue se planejar se vêm ações, e é importante dizer, muitas delas não só do Governo Federal, mas também de iniciativa parlamentar no Congresso Nacional, que retiram recursos do estado e do município sem combinar o jogo e sem termos uma compensação", disse.

Aos jornalistas, a governadora confirmou que há uma atuação em bloco com os demais gestores estaduais, com atuação conjunta no Congresso Nacional, ao lado de conselhos de secretários de Fazenda, para buscar alterações no texto em tramitação. A principal demanda do grupo é a supressão do artigo segundo do projeto de lei e a preservação integral da previdência. Mesmo apostando na prerrogativa do diálogo, Lyra não descartou o caminho judicial.

"A gente aposta também no diálogo com o Governo Federal, com o Congresso Nacional, para que as perdas de arrecadação dos estados não aconteçam nos municípios, mas é possível sim uma futura judicialização, considerando que a própria previsão do ressarcimento que os estados e municípios perderam no passado foi feita por um acordo judicial."

Ademais, a governadora destacou que "jogar isso para os próximos quatro anos, sem inclusive previsão de correção monetária, faz com que a inflação acabe corroendo o valor nominal dos recursos que temos a receber".

Como exemplo para o equilíbrio das contas, Raquel destacou a disciplina fiscal adotada por sua gestão. Segundo ela, a postura foi responsável por elevar a nota de capacidade de pagamento (CAPAG) do estado e permitiu fechar o ano com contas equilibradas e orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"Quando descemos ao detalhe, encontramos discrepâncias, como a compra de paracetamol com 200% de diferença de preço de um hospital para outro. É preciso olhar para o todo e para o detalhe, cortando o desperdício, como trocar carros oficiais parados por serviços de aplicativo quando mais vantajoso, para garantir recursos e investimentos sem penalizar a população", pontuou.

Ministério da Segurança Pública

Durante a entrevista, a governadora Raquel Lyra também avaliou a possível criação do Ministério da Segurança Pública, mas ponderou sobre nomes para assumir a pasta. "A criação do Ministério da Segurança Pública aponta para que o Governo Federal seja coordenador do processo de segurança pública no Brasil. É importante que a gente abra financiamento para além do Fundo Nacional de Segurança Pública e que o Governo Federal também possa apoiar as suas forças operacionais de segurança pública, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o fortalecimento das forças integradas de combate ao crime organizado, a construção de novas vagas no sistema penitenciário, a proteção das fronteiras para que a droga não chegue, para que a arma não chegue."

E complementou: "É importante que ele [o ministro] seja alguém que entenda a necessidade que a gente tem de fazer o Estado brasileiro um estado possível. A gente ainda é um estado possível. Agora, a gente não pode perder o território, a gente não pode perder o mando dos nossos estados, como acontece em parte dos locais do Brasil, para a criminalidade organizada."















