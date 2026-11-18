Governadora publicou vídeo nas redes sociais após decisão do tribunal que libera a execução do trecho entre Salgueiro e Suape, após dez anos de paralisação

Governadora Raquel Lyra (PSD) comemora retomada das obras da Transnordestina (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), comemorou, nesta quarta-feira (18), a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que autorizou a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina no estado. Em um vídeo publicado no Instagram, a gestora anunciou que as intervenções no trecho entre Salgueiro, no Sertão, e o Complexo Industrial Portuário de Suape, no Litoral Sul, devem avançar ainda este ano.

“Gente, mais uma boa notícia, o TCU acabou de aprovar a retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco. Acabei de falar com o presidente da Infra S.A., que é a empresa que vai retomar a obra, empresa pública federal. E este ano tem obra rodando Transnordestina para Pernambuco e para Suape”, afirmou.

A autorização foi concedida durante sessão plenária do TCU, após a análise de um pedido de reexame de uma decisão anterior do tribunal. Em maio, a Corte havia recomendado que a União não destinasse novos recursos federais à execução física do trecho pernambucano até que fossem apresentados estudos que comprovassem a viabilidade técnica e econômica do empreendimento.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), também comentou a decisão do TCU. “A gente espera a obra acontecendo, a gente espera investimentos. A gente tem no Orçamento da União um recurso mínimo garantido e espera que esse recurso seja incrementado ao longo do tempo, para que a gente tenha uma execução completa e mais célere possível.”

Priscila também destacou a importância estratégica da ferrovia para o desenvolvimento econômico do estado. “Essa é uma obra e um investimento fundamental para Pernambuco, para a integração não só regional, mas de um país inteiro, e Pernambuco se consolidando como um polo de desenvolvimento de logística, fazendo conexão com o Porto de Suape e com o Brasil inteiro”, acrescentou a vice-governadora.

Votação

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Benjamin Zymler, favorável à continuidade do projeto. Entre os argumentos apresentados estão os investimentos públicos já realizados e os custos de uma eventual desmobilização da estrutura, caso a obra fosse abandonada.

Apesar da decisão representar a superação de um dos principais entraves à continuidade do empreendimento, a retomada efetiva dos trabalhos ainda depende de providências administrativas e operacionais.

A Transnordestina é considerada estratégica para o transporte de cargas e para o escoamento da produção do interior do Nordeste. Em Pernambuco, a conclusão do ramal permitirá a ligação ferroviária entre o Sertão e o Porto de Suape, ampliando as possibilidades de integração logística e desenvolvimento econômico do estado.

