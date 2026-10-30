Em Paris, Raquel Lyra articula investimentos para modernização de frota de ônibus do Grande Recife

Governadora Raquel Lyra durante agenda institucional em Paris (Foto: Divulgação)

A governadora Raquel Lyra (PSD) participou, nesta sexta-feira (30), de uma reunião com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) em Paris, na França, para discutir propostas de modernização da frota de ônibus do transporte público na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O encontro também debateu a proposta de descarbonização dos veículos, como forma de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, além de possibilidades para a ampliação do abastecimento de água em todo o estado. “Quero agradecer muito pela recepção para tratar de temas tão relevantes, que irão assegurar maior desenvolvimento para nossa região. Vamos ter um encontro em Recife também para continuar avançando e garantir um Pernambuco cada vez mais forte”, disse Raquel.

A chefe do Executivo estadual apresentou ao diretor adjunto do Departamento da América Latina da AFD, Alain Humen, alternativas para viabilizar o avanço da transição energética e priorizar uma mobilidade urbana baseada na sustentabilidade. A parceria deve envolver a adaptação da infraestrutura existente, além da aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e consultorias especializadas.

A transformação da frota do transporte público até 2030, tendo como horizonte a eficiência interligada à sustentabilidade, foi uma das principais bandeiras da campanha à reeleição de Raquel Lyra. Neste sentido, uma das ações recentes, realizada em parceria com o Governo Federal, foi a aquisição de 100 ônibus elétricos climatizados e 50 carregadores. A frota atual do estado conta com cerca de 2.500 ônibus, que atendem todos os dias quase 1,4 milhão de pessoas.

A reunião também discutiu o programa E-MOTION, iniciativa regional que busca expandir a adoção de ônibus elétricos pelo mundo a partir da apresentação de alternativas de financiamento. Países como Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e República Dominicana participam de forma conjunta, contribuindo com projetos de políticas públicas voltadas à eletromobilidade.



Além da governadora, estiveram presentes o secretário-chefe de Gabinete, Eduardo Vieira,o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça,o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho, o secretário de Comunicação, Rodolfo Costa Pinto, o secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Salles, a gerente-geral de Relações Internacionais, Marina Silva, e o diretor adjunto da Divisão de Mobilidade e Infraestrutura Digital da AFD, Stéphane Carcas.