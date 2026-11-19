Parlamentar pediu unidade para avanço das obras, que foi liberadas pelo TCU após dez anos de paralisação

Superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, e o senador Humberto Costa (Foto: Antônio Henrique)

O senador Humberto Costa (PT) se reuniu, nesta quinta-feira (19), com o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, para discutir sobre a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco após a autorização concedida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Na ocasião, o parlamentar defendeu a união de forças para garantir o avanço e a concretização do empreendimento.

Humberto cobrou a mobilização dos diversos níveis de poderes institucionais e de todas as agremiações partidárias. “É preciso que todo o segmento político participe, que o setor empresarial participe também, que a sociedade pernambucana, como um todo, se mobilize e que nós possamos agilizar as obras”, afirmou.

A Sudene participa da construção da Transnordestina por meio dos repasses feitos através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), com um investimento total estimado em R$ 7,4 bilhões. A autarquia federal também atua como acionista da Transnordestina Logística S.A. (TLSA) e participou da articulação institucional pelo destravamento da obra na esfera judicial.

A decisão do TCU, após uma década de paralisação, permitirá a retomada da construção enquanto a empresa Infra S.A. finaliza os estudos de viabilidade técnico e impacto socioeconômico e ambiental. As obras devem continuar ainda em 2026, com previsão de conclusão dos serviços até 2030.

O trecho entre o município de Salgueiro, no Sertão pernambucano, e o Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, conta com cerca de 550 quilômetros de extensão. Um levantamento da Sudene prevê um retorno social e econômico estimado em R$ 4,76 bilhões. Durante o período de implantação, a projeção é de um acréscimo na economia de R$ 8,23 bilhões, além de R$ 910 milhões por ano no período de operação.

