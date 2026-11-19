Presidente do PDT vê saldo positivo em federação com PSB: "trajetória comum"
Ao Correio, presidente nacional do PDT avaliou que união entre as siglas reúne lideranças com histórico de atuação em defesa da população brasileira
Publicado: 19/11/2026 às 18:40
Carlos Lupi avaliou positivamente a federação com o PSB e destacou a trajetória comum das duas legendas em defesa do povo brasileiro (Jefferson Rudy/Agência Senado)
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, avalia como positiva a federação firmada com o PSB, comandado por João Campos, ex-prefeito do Recife. Ao Correio, o dirigente destacou a convergência histórica entre as duas legendas e sinalizou otimismo com a nova composição partidária, que altera o equilíbrio de forças no Congresso Nacional.
“Sim. É um encontro de pessoas que ao longo da história têm uma luta em comum, em favor do povo brasileiro”, afirmou Lupi, ao ser questionado pela reportagem sobre o saldo da associação neste primeiro momento.
A avaliação do ex-ministro de Lula acompanha o clima entre integrantes do PSB. Nas hostes pessebistas, interlocutores socialistas também classificam o resultado das negociações como positivo. O entendimento entre as cúpulas prevê um rodízio no comando nacional da federação: João Campos ficará à frente da estrutura nos anos pares, enquanto Lupi assumirá a presidência nos ímpares.
Apesar do discurso de unidade, a nova configuração exigirá acomodações internas, sobretudo diante dos diferentes projetos políticos abrigados pelas duas siglas. A expectativa das direções partidárias é que a aproximação fortaleça a atuação conjunta no Legislativo e amplie o peso político da federação nas negociações nacionais.
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