Segundo odiretor-geral da PF, o afastamento ocorreu porque os policiais produziram documentos que, em sua avaliação, avançaram sobre uma atribuição que não caberia à corporação

As declarações de Andrei foram dadas durante audiência pública conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública do Senado (© FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira (18) que os relatórios produzidos por delegados da corporação sobre menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no material apreendido no celular do banqueiro Daniel Vorcaro extrapolaram as balizas estabelecidas pela Corte. Segundo ele, a PF abriu uma investigação para apurar o vazamento das informações.

A declaração foi dada durante audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública do Senado. Andrei disse que os delegados responsáveis pelos documentos não foram punidos nem afastados da PF, mas perderam cargos de chefia. Segundo ele, a medida ocorreu porque os policiais produziram documentos que, em sua avaliação, avançaram sobre uma atribuição que não caberia à corporação.

"Estou protegendo os policiais que fizeram esse relatório e volto a insistir: nenhum deles foi punido, afastado, demitido do cargo, removido. Estão todos lá fazendo a mesma coisa. Estou protegendo os policiais porque eles fizeram, na minha leitura, um relatório que extrapolou as balizas dadas pelo Supremo", afirmou.

Andrei também disse que a decisão busca preservar a validade dos procedimentos. "Estou protegendo a instituição porque não está avançando em algo que não lhe cabe, que é investigar ministro. E protegendo o mais importante, que é a higidez do processo para que lá na frente alguém não venha alegar a nulidade", declarou.

Relatórios serão enviados a Fachin

Ainda nesta quarta-feira (18), Andrei afirmou que entregará ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, as versões antigas e as novas dos relatórios que reúnem menções a integrantes da Corte encontradas no material analisado pela PF. Segundo o diretor-geral, a entrega das duas versões será feita por transparência.

De acordo com Andrei, Fachin determinou administrativamente a elaboração de documentos com todas as referências a ministros encontradas no material, em caráter estritamente descritivo. A orientação, segundo ele, não partiu de uma investigação judicial contra os magistrados.

"É isso que tem que se limitar o relatório, portanto mandei refazer e mandarei quantas vezes forem necessárias para atender à determinação", afirmou.

O diretor-geral disse ainda que se reuniu com Fachin para estabelecer os parâmetros do trabalho. A orientação teria sido para que os policiais elaborassem uma minuta, submetessem o documento à avaliação da direção da PF e somente depois encaminhassem o material ao Supremo.

Quebra de confiança

Segundo Andrei, os delegados não seguiram esse procedimento. Os documentos teriam sido inseridos diretamente no sistema interno da PF, sem passar pela análise da direção, e posteriormente vazados para a imprensa.

Para o diretor-geral, a conduta provocou uma quebra de confiança entre a chefia da corporação e os responsáveis pelos relatórios. "O que gerou essa confusão toda? Foi que os colegas numa quebra de confiança assinaram o documento, subiram no sistema e vazaram para a imprensa. Se não fosse isso, eu estaria indo hoje lá no Supremo sem essa celeuma toda", disse.

Os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes estavam entre os responsáveis pelos documentos que mencionaram o ministro Alexandre de Moraes em razão de conversas identificadas nas investigações relacionadas ao Banco Master.

A crise começou após a PF determinar a reformulação dos relatórios. A avaliação da chefia da corporação foi de que os documentos originais continham análises e cruzamentos de informações que poderiam ser interpretados como uma investigação contra ministros do STF sem autorização judicial.

Divergência no Senado

Durante a audiência, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor de requerimentos para ouvir Andrei, questionou a interpretação de que os relatórios estariam sujeitos à supervisão da direção da PF. Para o parlamentar, um documento produzido a partir da extração de dados de um celular no contexto de uma investigação policial seria um ato de investigação, e não um ato administrativo.

Andrei discordou. Segundo ele, os documentos foram produzidos em cumprimento a uma determinação da presidência do STF e não decorreram de uma diligência realizada no processo judicial. O diretor-geral afirmou que a tarefa recebida pela PF era reunir todas as menções a ministros encontradas no material analisado pela corporação.

Em sua fala inicial, Andrei defendeu a legalidade das decisões da PF e afirmou que a corporação segue a Constituição e as leis. "Nós seguimos absolutamente o que manda que sigamos este livro aqui, que é a Constituição Federal, que são as leis e que também está posta na decisão e na orientação da presidência do Supremo", disse, segurando um exemplar da Constituição.

Ministro da Justiça

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, também participou da audiência e foi questionado sobre a crise na PF. Ele afirmou que o ministério supervisiona a corporação, mas não interfere na sua direção.

Segundo Wellington, a reestruturação da área de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro havia sido decidida antes da determinação do STF para a elaboração dos relatórios e fazia parte de um programa lançado em maio para o enfrentamento ao crime organizado.

O ministro afirmou ainda que a decisão de não reconduzir os dois delegados aos cargos de chefia cabe à própria PF e não alterou as investigações em andamento. Segundo ele, a produção dos relatórios foi determinada pelo presidente do STF.