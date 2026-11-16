Diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues (Lula Marques/Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, nega racha e perda de autonomia da instituição. Ele também declarou, sem citar nomes, que não será intimidado. As falas ocorreram durante a cerimônia do Dia do Policial Federal e após polêmicas envolvendo o afastamento de delegados de investigações do Caso Master.

Rodrigues defendeu que a PF "só tem um lado, do trabalho sério, técnico e imparcial" e que não se pode conceber que "vozes isoladas" sejam maiores que a PF. Ele apontou ainda que existem tentativas de minar a credibilidade da instituição em razão de "interesses vis e escusos", em especial após um período eleitoral e o início de um novo ciclo.

"Por mais que ataquem a instituição e a mim e aos meus familiares diretamente, não irão me intimidar, porque sabemos o que está por trás de tudo: a cobiça por cargos estratégicos e o comando da nossa instituição", disse o diretor-geral.

Em seu discurso, ele ainda defendeu sua gestão. "Todos sabem que nesta gestão, a hierarquia e a disciplina são princípios inafastáveis, assim como a autonomia técnica e a responsabilidade funcional. A propósito, uma sem a não funcionam ao contrário, geram mazelas e vícios que experimentamos não faz muitos anos, com resultados nefastos ao sistema de justiça criminal e ao país", declarou.

Crise na Polícia Federal

As falas do diretor-geral ocorrem em meio a uma crise na PF. Na última semana, os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé da coordenadoria-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, que atuavam em equipes ligadas a investigações do caso Master, foram remanejados para outros cargos por determinação de Rodrigues.

Segundo nota da PF, o ato seria para organização interna da instituição e pautado por critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

Além disso, Andrei Rodrigues rompeu com a Associação dos Delegados da PF (ADFP), à qual estava vinculado há 20 anos. O motivo teria sido o alinhamento, por parte do grupo, com a extrema-direita, além de postura conivente com ataques à corporação por parlamentares bolsonaristas.

A instituição chegou a manifestar-se contra o afastamento dos delegados e pediu esclarecimento. "As justificativas apresentadas pela Polícia Federal são insuficientes para esclarecer as circunstâncias dos afastamentos e a determinação de refazer documentos produzidos no âmbito das investigações", declarou em nota.

Na última quarta-feira (11), o Ministério da Justiça pediu explicações para a PF sobre o afastamento e a produção dos relatórios que mencionam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Senado Federal também agiu: aprovou convites a Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça, a Rodrigues, aos dois delegados afastados e ao presidente da ADPF, Edvandir Felix de Paiva, para prestarem esclarecimentos.