Documentos foram refeitos após o afastamento de dois delegados dos cargos de chefia, na semana passada

Sessão no STF. Na foto, Ministro Alexandre de Moraes (Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Federal está na fase de conclusão dos relatórios sobre citação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master. Os documentos serão entregues ao presidente da Corte, Edson Fachin, na noite de quarta-feira (18), de acordo com fontes na corporação ouvidas pelo Correio.

Os documentos foram produzidos após determinação de Fachin. O ministro determinou o envio de informações sobre todos os membros do Tribunal citados em conversas mantidas pelo dono do Master com interlocutores. A entrega dos relatórios está prevista para às 19h e deve ser feita pessoalmente pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

De acordo com a determinação de Fachin, deve ser apresentada a conduta individualizada de cada ministro e não apenas de Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

No despacho que determinou o envio dos relatórios, o ministro afirmou que devem conter “todas as menções encontradas sem exceção” a ministros, garantido ainda seu contexto e em “caráter estritamente descritivo”.

Os relatórios, de acordo com Fachin, não devem fazer juízo de valor nem conclusões sobre a conduta dos juízes. Na semana passada, foram afastados os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé. Eles atuavam na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro e eram responsáveis pela condução das investigações do caso Master. Após o afastamento, os relatórios foram refeitos.

Em nota, a Polícia Federal informou que “não se manifesta sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada”. Porém, a corporação destacou que “as designações e dispensas de funções de confiança do órgão (Funções Comissionadas Executivas - FCEs) são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa”.