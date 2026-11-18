Até então, a presença de Rodrigues era tratada como incerta, mas ele confirmou a ida à Casa Alta ao senador Vieira mais cedo (Andressa Anholete/Agência Senado)

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, vão ao Senado nesta quarta-feira (18) para falar sobre as alterações em relatórios da PF relacionados ao caso do Banco Master e o afastamento dos delegados responsáveis pelos documentos.

Ambos participam de uma audiência pública conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e da Comissão de Segurança Pública (CSP). Até então, a presença de Rodrigues era tratada como incerta, mas ele confirmou a ida à Casa Alta ao senador Alessandro Vieira (MDB-RS) mais cedo.

Os parlamentares esperam que a audiência traga luz a quem determinou as alterações nos relatórios da PF encaminhados à Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus motivos, além das razões para o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, responsáveis pelos documentos.

“Prestarão esclarecimentos sobre a possível interferência política nas investigações do caso Master, especialmente no tocante às relações entre Daniel Vorcaro e os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques”, explicou o senador Alessandro Vieira nas redes sociais. O senador é autor dos requerimentos para a realização da audiência.

Após as dispensas dos delegados na semana passada, a Polícia Federal divulgou nota oficial atribuindo os afastamentos a atos de gestão interna: “São atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa”.

Há ainda uma expectativa de que, ainda hoje, a Polícia Federal conclua e entregue ao presidente do STF os relatórios sobre citação de ministros do STF no caso do Banco Master.