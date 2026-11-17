Desde 2025, investigação já alcançou o sistema financeiro, fundos de previdência, políticos, empresas e ministros do Supremo. PF já indiciou 15 pessoas

Vorcaro presta depoimento à Polícia Federal durante as investigações sobre o Caso Master, em setembro de 2026 (Reprodução)

Um ano depois da prisão de Daniel Bueno Vorcaro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o caso envolvendo o Banco Master se transformou em uma investigação de grandes proporções, com ramificações no sistema financeiro, em fundos de previdência de servidores, na política e no Judiciário. O fundador e ex-controlador do banco está preso preventivamente desde março deste ano, enquanto a Polícia Federal já indiciou 15 pessoas e a Procuradoria-Geral da República (PGR) analisa se apresenta as primeiras denúncias criminais.



A primeira prisão ocorreu em 17 de novembro de 2025, quando Vorcaro tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai. A defesa afirmou que a viagem estava relacionada à negociação da venda do banco. Para a PF, havia risco de fuga. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras empresas do conglomerado, citando grave crise de liquidez, comprometimento da situação econômico-financeira e violações às normas que regulam o sistema financeiro.

A investigação, batizada então de Operação Compliance Zero, começou a partir de suspeitas sobre operações de crédito envolvendo o Master e o Banco de Brasília (BRB). O negócio entre as duas instituições se tornou um dos principais eixos do caso. O BRB havia anunciado, em março de 2025, a compra do Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Central rejeitou a operação em setembro daquele ano.

Antes disso, o Master havia adotado uma estratégia de expansão baseada em captação agressiva. O banco oferecia produtos com remunerações elevadas, incluindo CDBs que chegaram a pagar até 140% do CDI, atraindo investidores com a perspectiva de retorno acima da média e a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) dentro dos limites previstos para a garantia.

A atuação do banco já havia provocado questionamentos no mercado de capitais. Um processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) envolvendo operações com cotas do Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário responsabilizou, em tese, Banco Master, Daniel Vorcaro e outras empresas e pessoas por operações que poderiam ter criado condições artificiais de mercado. O processo tramitou por anos e chegou a envolver propostas de termos de compromisso.

O problema ganhou outra dimensão quando a PF passou a investigar as operações entre Master e BRB. Segundo a investigação, foram realizadas operações que somaram R$ 16,7 bilhões.

Parte relevante das carteiras de crédito negociadas teria apresentado problemas de lastro ou créditos inexistentes. O relatório parcial apresentado pela PF em outubro deste ano levou ao indiciamento de Vorcaro, do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e de outras 13 pessoas.

As suspeitas atribuídas aos 15 indiciados incluem gestão fraudulenta de instituição financeira, indução de repartição pública ou sociedade de economia mista a erro, falsidade em informações ou documentos contábeis, organização criminosa e lavagem de capitais. A própria PF ressalvou que o relatório é parcial e pediu mais 60 dias para concluir perícias e diligências.

Colapso é bilionário

A dimensão financeira do colapso já pode ser medida pelo volume de recursos mobilizados pelo FGC. Até esta segunda-feira (16), o fundo havia pago R$ 28,8 bilhões a mais de 570 mil credores do Banco Master.

Tal valor correspondia a 98,89% do montante previsto para ressarcimento, enquanto 94% dos credores já haviam recebido os recursos. Ainda restavam R$ 324,7 milhões em garantias a pagar.

O efeito se espalhou para outras instituições do grupo. No Banco Master de Investimento, o FGC já havia desembolsado R$ 11,2 bilhões para aproximadamente 305 mil credores, segundo o balanço divulgado nesta semana. Também houve pagamentos relacionados ao Banco Pleno, ao Letsbank e ao Will Bank, adquirido pelo conglomerado Master em 2024.

Investigações chegaram a Pernambuco

O caso também atingiu o dinheiro destinado à aposentadoria de servidores públicos. Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de estados e municípios investiram recursos em produtos ligados ao Master, alguns deles sem cobertura do FGC.

Em Pernambuco, a Polícia Federal abriu uma frente específica em junho deste ano, a Operação Take Over. A ação cumpriu dez mandados de busca e apreensão no Recife e em Paulista para investigar a aplicação de mais de R$ 3 milhões do Instituto de Previdência Social do Município de Paulista (Previpaulista) em ativos ligados ao banco.



No Distrito Federal, a investigação chegou à direção do próprio BRB. O ex-presidente Paulo Henrique Costa foi preso em abril e passou a ser investigado por suspeitas relacionadas às operações com o Master. A PF também apura a circulação de recursos e supostos pagamentos indevidos associados aos negócios entre as instituições.

Vorcaro tinha estrutura paralela

A investigação avançou ainda sobre uma suposta estrutura paralela atribuída a Vorcaro, chamada pelos investigadores de "A Turma" ou "Os Meninos". A PF apontou suspeitas de monitoramento clandestino, invasão de sistemas, obtenção ilegal de informações e destruição de provas. Vorcaro nega ter participado de ações de violência ou intimidação e afirmou, em depoimento, desconhecer a existência do grupo.



Outro capítulo envolve as tentativas de acordo de colaboração premiada. A defesa de Vorcaro apresentou propostas às autoridades e chegou a oferecer, segundo relatos publicados pela imprensa, a devolução de dezenas de bilhões de reais ao longo de vários anos. As negociações não avançaram. Entre os argumentos apresentados para a rejeição estiveram a avaliação de que as informações oferecidas eram insuficientes e a ausência de elementos considerados robustos para sustentar parte dos relatos.

Crises no STF e na PF

Enquanto a investigação avançava, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). A mudança ocorreu porque os autos passaram a mencionar pessoas com prerrogativa de foro. O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria em fevereiro, e André Mendonça assumiu a condução. Desde então, a investigação passou a envolver diretamente questões sobre a relação de Vorcaro com autoridades dos Três Poderes.

A maior crise institucional surgiu a partir da perícia realizada no celular de Vorcaro. Relatórios da PF identificaram mensagens, registros de contatos e documentos relacionados a integrantes do STF. Entre os episódios de maior repercussão estão as interações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e contratos milionários firmados pelo escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, com empresas ligadas ao grupo de Vorcaro.

Um dos documentos prevê pagamentos de R$ 3 milhões mensais durante 36 meses, em um contrato que chegaria a R$ 108 milhões. A defesa de Vorcaro contesta a forma como os dados do celular foram extraídos e questiona a cadeia de custódia do aparelho. Moraes nega irregularidades e já afirmou não ter cometido qualquer ato ilícito relacionado ao banqueiro.



A divulgação das informações provocou uma crise dentro da própria Polícia Federal. Dois delegados que ocupavam funções de chefia na estrutura responsável por investigações relacionadas ao STF foram afastados.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou ao Ministério da Justiça que houve uma "quebra na fundamental relação de confiança mútua" com os investigadores. Um novo relatório sobre as menções a ministros do Supremo está previsto para ser entregue nesta quarta-feira (18) ao presidente da Corte, Edson Fachin.

A disputa chegou também à condução do processo no Supremo. Fachin assumiu temporariamente a responsabilidade por decisões urgentes relacionadas ao caso, enquanto se discute a redistribuição dos autos.

A defesa de Vorcaro apresentou, na segunda-feira (16), um mandado de segurança para contestar a atuação do presidente do STF e pediu que o ministro Gilmar Mendes examine o pedido de revogação da prisão. Os advogados alegam que a permanência de Fachin na condução provisória não encontra respaldo no regimento da Corte.

Ainda não há desfecho

A prisão de Vorcaro completa um ano nesta terça-feira sem que a investigação tenha chegado ao seu desfecho criminal. Ele foi solto após a primeira prisão, em novembro de 2025, mas voltou à cadeia em março de 2026 e permanece custodiado em Brasília.

A PF já apresentou os primeiros indiciamentos, mas indiciamento não equivale a denúncia ou condenação. Cabe agora à PGR analisar as conclusões dos investigadores e decidir se existem elementos para levar os acusados à Justiça.

O segundo ano do Caso Master começa, assim, com três questões em aberto. O destino do relatório da PF e das possíveis denúncias da PGR, o resultado das novas análises sobre as mensagens e documentos encontrados no celular de Vorcaro e a terceira é quem terá a palavra final sobre a condução da investigação no Supremo.