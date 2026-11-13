Em São Paulo, Raquel Lyra critica ajuste fiscal: "Não pode ser tirando dinheiro da gente"

Na ocasião, a chefe do Executivo estadual salientou que a medida impacta diretamente o planejamento dos estados.

Raquel Lyra durante agenda em São Paulo (Lucas Ferreira/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PDS) criticou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Senado, na última quinta-feira (12), durante a participação no Encontro de Líderes 2026, promovido pela Comunitas, em São Paulo. Na ocasião, a chefe do Executivo estadual salientou que a medida impacta diretamente o planejamento dos estados.

"Muitas vezes essas decisões tomadas no âmbito nacional interferem diretamente nos estados, municípios e nos outros entes federados. E a cada momento a gente perde a nossa capacidade de planejamento e de entrega”, disse Raquel.

Além disso, a governadora ressaltou que uma movimentação está sendo feita por alguns senadores pela suspensão de medida. “O ajuste fiscal pode ser feito, as contas públicas precisam ser cuidadas, em todos os âmbitos. Mas não pode ser tirando dinheiro da gente. Então vamos trabalhar para que isso possa ser reformado”, declarou.

Durante o evento, Raquel Lyra flou sobre as eleições 2026, que classificou como “desafiadora”, com a presença de narrativas que, muitas vezes, “se sobrepõem aos fatos”. “O que nós estamos discutindo hoje não são os próximos quatro anos, são os próximos 40, os próximos 50, porque o mundo está se definindo agora”, disse.

Aprovação no Senado

O requerimento de urgência para a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 foi aprovado por 40 votos a 38 no Senado. A proposta foi apresentada pelo Governo Federal para ajudar a cumprir a meta fiscal de 2027 e abrir espaço no Orçamento para alcançar um superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 73,2 bilhões.

Os senadores devem ainda analisar os destaques apresentados ao Projeto de Lei Complementar, na próxima terça-feira (17), que permitem modificar pontos específicos da proposta. Após essa etapa, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados.



