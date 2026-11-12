Raquel Lyra quer ampliar contratação de profissionais de tecnologia pelo Governo de Pernambuco

Durante o REC’n’Play, governadora defendeu a redução da burocracia no setor e apontou a educação como desafio para o avanço tecnológico de Pernambuco

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), no REC’n’Play (Marlon Júlio/DP)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), defendeu a redução da burocracia para facilitar a contratação de profissionais de tecnologia pelo Governo do Estado. A declaração foi feita nesta quinta-feira (12), durante um painel sobre inovação, educação e desenvolvimento econômico no REC'n'Play, no Bairro do Recife. Ao lado do presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a governadora também destacou a necessidade de ampliar os investimentos em educação para fortalecer o setor tecnológico pernambucano.

O debate, intitulado "Pernambuco do Futuro: Inovação, Inteligência Artificial e Desenvolvimento", abordou os desafios e as perspectivas para o avanço da tecnologia no estado. Durante a conversa, Raquel destacou a importância de fortalecer o ensino de matemática e ampliar a formação de profissionais em áreas ligadas à ciência, inovação e tecnologia.

A governadora chamou atenção para o baixo desempenho dos estudantes na disciplina, citando um índice de apenas 7% de proficiência em matemática. "Precisamos ampliar cursos na área de ciência, matemática. A gente precisa produzir a capacidade dos nossos meninos aprenderem matemática na escola. Temos apenas 7% de proficiência em matemática. Isso é muito pouco. Precisamos continuar avançando, mas fazendo de um jeito diferente", afirmou.

A governadora também defendeu a desburocratização do acesso a editais voltados aos profissionais de tecnologia e manifestou interesse em ampliar a participação do Governo do Estado na contratação de serviços do setor.

"Isso é o básico do básico, mas é um básico que a gente ainda precisa percorrer. A gente precisa trazer isso para dentro do estado. Nós melhoramos, mas ainda não estou satisfeita, e nem o povo. Eu quero ser a nova contratante de vocês [dos profissionais de tecnologia]. A gente precisa construir esses caminhos", ressaltou.

Raquel também destacou a importância do Porto Digital para o desenvolvimento econômico de Pernambuco, especialmente na geração de empregos e no fortalecimento das políticas públicas de inovação. O parque tecnológico é responsável pela realização do REC'n'Play.

"O Porto Digital vem garantindo a territorialidade de política pública, geração de emprego e renda. O estado de Pernambuco vem apoiando iniciativas como essa através do Inova PE, do fortalecimento da nossa base de ciência, tecnologia e inovação", detalhou.