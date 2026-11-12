Fiepe repudia postura do TCU e cobra retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco

A apresentação do estudo sobre a Transnordestina foi realizada na Fiepe em julho de 2026 (Rafael Vieira/ DP Foto)

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) divulgou, nesta quinta-feira (12), uma nota repudiando os sucessivos adiamentos do Tribunal de Contas da União (TCU) na análise para a liberação de recursos destinados à retomada do trecho pernambucano da Transnordestina, que liga Salgueiro e Suape. A reação ocorre após um novo adiamento do tema na Corte, na última quarta-feira (11).

Segundo a Fiepe, a demora já ultrapassa dez anos e compromete diretamente o desenvolvimento econômico e social do estado. No entanto, a entidade reconhece a importância da fiscalização do dinheiro público e, ao mesmo tempo, aponta que o rigor técnico do tribunal não pode resultar em paralisia. "Cada adiamento representa empregos que deixam de ser gerados, investimentos perdidos e o desperdício de recursos públicos em uma infraestrutura já instalada, que permanece abandonada e sujeita à deterioração", diz trecho do comunicado.

Na nota, a entidade defende a urgência da retomada do projeto, mediante dados de estudos técnicos entregues ao próprio TCU em julho de 2026. De acordo com esse levantamento, a conclusão do ramal Salgueiro–Suape tem potencial para movimentar até 24 milhões de toneladas de cargas por ano, gerando uma redução de até 40% nos custos logísticos. Ademais, projeções da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) apontam um retorno socioeconômico estimado em R$ 4,76 bilhões para Pernambuco.

A entidade destaca ainda que a Transnordestina trará ganhos ambientais, sendo viabilizadora para uma alternativa logística mais eficiente. Para a Fiepe, a ferrovia deve impulsionar a transição energética do Polo Gesseiro do Araripe, contribuindo para a redução do desmatamento e a preservação do bioma Caatinga. Em outro trecho da nota, a Fiepe classificou como "inadmissível" o cenário de indefinição e cobrou uma decisão rápida e conclusiva por parte dos ministros do TCU.

A federação também direcionou cobranças ao poder público, exigindo maior mobilização do Governo Federal e da bancada parlamentar de Pernambuco no Congresso Nacional para destravar o cronograma de obras. "Pernambuco já esperou demais. O desenvolvimento do estado exige decisões, não novos adiamentos", finalizou a entidade.

Transnordestina como obra pública

Também nesta quinta-feira (12), a governadora Raquel Lyra (PSD), ao ser questionada pelo Diario de Pernambuco, falou sobre as tratativas com os senadores eleitos por Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), sobre a retomada da Transnordestina no estado. Na ocasião, Lyra afirmou que a ferrovia seguirá como obra pública e que a gestão estadual não vai desistir da retomada das obras.

"Essa obra será retomada e a gente vai garantir a conclusão dela para que a gente possa ter integração modal e redução de custos, porque não é possível que, por exemplo, o gesso da Espanha chegue mais barato no Sudeste brasileiro do que o gesso produzido no Araripe pernambucano. Se essa movimentação de carga fosse feita por trem, isso não existia. O que não dá é para a gente não ter a ferrovia acontecendo. Temos porto pronto e vamos fazer a ferrovia também", afirmou.